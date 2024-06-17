Любовь с лапками: самые нежные породы кошек, которые растопят ваше сердце

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Топ-3 самых ласковых пород кошек

2:10
Зоосфера » Кошки

Кошки издавна считаются одними из самых популярных домашних питомцев. Они не только радуют своим очаровательным внешним видом и грациозностью, но и могут быть невероятно ласковыми и преданными.

Топ-3 самых ласковых пород кошек
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Рэгдолл — одна из самых нежных и дружелюбных пород кошек. Эти крупные и пушистые кошки славятся своим спокойным и уравновешенным характером. Рэгдоллы любят, когда их берут на руки и гладят.

Характер: очень спокойные, дружелюбные и привязчивые.
Внешность: большие, с мягкой длинной шерстью и голубыми глазами.
Уход: регулярное расчёсывание, так как у них густая шерсть.

Рэгдоллы отлично подходят для семей с детьми и другими животными. Они любят внимание и часто следуют за хозяином по дому, чтобы быть рядом.

Бирманская кошка, или священная бирма, — это воплощение аристократизма и ласки. Эти кошки отличаются своей привязанностью к людям и дружелюбным характером. Бирманцы любят обниматься и часто ищут контакт с человеком, будь то хозяин или гость.

Характер: ласковые, преданные и умные.
Внешность: полудлинная шерсть, яркие голубые глаза и характерные белые "перчатки" на лапках.
Уход: умеренный уход за шерстью, требуется регулярное расчесывание.

Бирманские кошки подходят для тех, кто ищет нежного и верного друга, готового дарить свою любовь и внимание.

Сфинксы известны своей экзотической внешностью и невероятной ласковостью. Хотя их кожа требует особого ухода, эти кошки компенсируют это своим невероятно любящим и преданным характером. 

Характер: очень ласковые, игривые и преданные.
Внешность: безволосая кожа, большие уши и выразительные глаза.
Уход: еженедельное купание и уход за кожей, так как она склонна к жирности.

Сфинксы подходят для тех, кто готов уделять время уходу за питомцем и хочет получить в ответ невероятную любовь и преданность.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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