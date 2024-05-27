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Домашний квас с изюмом: его можно пить просто так или использовать для окрошки

Домашний квас: готовим его на сухом квасе, дрожжах и изюме

1:58
Еда

Домашний квас — это лёгкий и освежающий напиток, который можно пить самостоятельно или использовать в качестве базы для приготовления окрошки.

Домашний квас: готовим его на сухом квасе, дрожжах и изюме
Фото: commons.wikimedia.org by Mr.Icon (Mricon) is licensed under Creative Commons Atıf-Benzer Paylaşım 3.0 Taşınmamış

Этот рецепт рассчитан на 8 порций.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 6 столовых ложек сухого кваса,
  • 3 литра воды,
  • 6 столовых ложек сахара,
  • 1 чайная ложка лимонной кислоты,
  • 2 чайные ложки сухих дрожжей,
  • 100 г изюма.

Итак, приступим к приготовлению:

  1. Возьмите большую 5-литровую кастрюлю. Насыпьте в неё сухой квас и залейте его одним литром кипятка.
  2. Перемешайте, чтобы квас растворился. Дайте ему остыть до комнатной температуры.
  3. Затем добавьте еще 2 литра холодной кипяченой воды, сахар и лимонную кислоту. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
  4. Теперь пришла очередь дрожжей. Посыпьте сухие дрожжи сверху и дайте раствору настояться примерно 10 минут. Убедитесь, что используете именно сухие дрожжи, так как обычные дрожжи могут придать квасу неприятный запах.
  5. После этого добавьте изюм и еще раз хорошо перемешайте.
  6. Поставьте будущий квас в тёплое место на 12 часов, чтобы он начал бродить. Вы можете покрыть кастрюлю марлей или положить на нее крышку, не закрывая полностью.
  7. После 12 часов процедите квас и разлейте его по бутылкам. Обычно получается около 3 литров кваса.
  8. Поместите бутылки с квасом в холодильник ещё на 12 часов, чтобы напиток остыл и приобрел освежающую прохладу.

Готовым домашним квасом теперь можно наслаждаться в охлаждённом виде. Вы можете пить его самостоятельно или использовать в качестве основы для приготовления вкусной окрошки. Наслаждайтесь освежающим вкусом домашнего кваса!

Бесподобный домашний квас. Для резкости добавляю изюм. Все пошагово.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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