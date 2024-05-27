Домашний квас с изюмом: его можно пить просто так или использовать для окрошки

Домашний квас — это лёгкий и освежающий напиток, который можно пить самостоятельно или использовать в качестве базы для приготовления окрошки.
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Этот рецепт рассчитан на 8 порций.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
6 столовых ложек сухого кваса,
3 литра воды,
6 столовых ложек сахара,
1 чайная ложка лимонной кислоты,
2 чайные ложки сухих дрожжей,
100 г изюма.
Итак, приступим к приготовлению:
Возьмите большую 5-литровую кастрюлю. Насыпьте в неё сухой квас и залейте его одним литром кипятка.
Перемешайте, чтобы квас растворился. Дайте ему остыть до комнатной температуры.
Затем добавьте еще 2 литра холодной кипяченой воды, сахар и лимонную кислоту. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
Теперь пришла очередь дрожжей. Посыпьте сухие дрожжи сверху и дайте раствору настояться примерно 10 минут. Убедитесь, что используете именно сухие дрожжи, так как обычные дрожжи могут придать квасу неприятный запах.
После этого добавьте изюм и еще раз хорошо перемешайте.
Поставьте будущий квас в тёплое место на 12 часов, чтобы он начал бродить. Вы можете покрыть кастрюлю марлей или положить на нее крышку, не закрывая полностью.
После 12 часов процедите квас и разлейте его по бутылкам. Обычно получается около 3 литров кваса.
Поместите бутылки с квасом в холодильник ещё на 12 часов, чтобы напиток остыл и приобрел освежающую прохладу.
Готовым домашним квасом теперь можно наслаждаться в охлаждённом виде. Вы можете пить его самостоятельно или использовать в качестве основы для приготовления вкусной окрошки. Наслаждайтесь освежающим вкусом домашнего кваса!
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Бесподобный домашний квас. Для резкости добавляю изюм. Все пошагово.