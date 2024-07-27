Певица Ирина Салтыкова и модель Виктория Боня поскандалили перед публикой

Ирина Салтыкова обозвала Викторию Боню инфузорией-туфелькой

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ирина Салтыкова и звезда "Дома-2" Виктория Боня устроили публичные разборки на шоу "Злые языки".

Фото: https://vk.com/irina_saltykova by ВК-аккаунт Ирины Салтыковой is licensed under public doman

Виктория Боня опубликовала в "Инстаграме"* фрагмент передачи, в котором певица Ирина Салтыкова назвала её инфузорией-туфелькой.

Звёзды в своей беседе по-настоящему раздражались. Что именно так вывело из себя Салтыкову осталось за кадром, однако Боня поделилась с подписчиками своими мыслями по поводу поведения исполнительницы хита "Эти глазки".

"Даже сидя с людьми, которые будут крыть матом и посылать на х… других людей, я всегда найду в себе уважение, чтобы не показывать своё внутреннее уродство", — написала под кадрами звезда.

Виктория призвала всех к любви и терпению.

Ранее нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису.

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