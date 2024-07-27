Певица Ирина Салтыкова и модель Виктория Боня поскандалили перед публикой

Певица Ирина Салтыкова и звезда "Дома-2" Виктория Боня устроили публичные разборки на шоу "Злые языки".
Виктория Боня опубликовала в "Инстаграме"* фрагмент передачи, в котором певица Ирина Салтыкова назвала её инфузорией-туфелькой.
Звёзды в своей беседе по-настоящему раздражались. Что именно так вывело из себя Салтыкову осталось за кадром, однако Боня поделилась с подписчиками своими мыслями по поводу поведения исполнительницы хита "Эти глазки".
"Даже сидя с людьми, которые будут крыть матом и посылать на х… других людей, я всегда найду в себе уважение, чтобы не показывать своё внутреннее уродство", — написала под кадрами звезда.
Виктория призвала всех к любви и терпению.
Ранее нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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