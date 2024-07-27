Легендарная игра из серии Mafia ворвётся в Game Pass

Франшиза Mafia скоро появится в Game Pass

0:50 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Известный инсайдер под ником NateTheHate сообщил, что в библиотеку Game Pass скоро добавится игра из франшизы Mafia.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Østby, This file, CC BY-SA 2.0

Хотя он не уточнил, какая именно часть серии будет доступна, предполагается, что это может быть Mafia: Definitive Edition — ремейк оригинальной игры Mafia: The City of Lost Heaven. Добавление игры ожидается в августе.

NateTheHate ранее делился проверенной информацией, например, о добавлении Call of Duty: Modern Warfare 3 в Game Pass, что подтвердилось, сообщает ResetEra.

Mafia: Definitive Edition была выпущена в 2020 году на PC, PlayStation 4 и Xbox Series X|S, и имеет рейтинг 78 баллов из 100 на Metacritic и OpenCritic.