Когда уход становится вредителем: опасности ежедневного использования уходовых средств

Уход за кожей и волосами: выбор средств для регулярного применения

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Некоторые уходовые средства, хотя и считаются полезными, могут быть вредными при ежедневном использовании. Косметологи рекомендуют использовать их с умеренностью, чтобы избежать негативных последствий для кожи и волос.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Скраб: лучше использовать не чаще 2 раз в неделю для лица и реже для тела, чтобы кожа успела восстановиться.

Сухой шампунь: хорошее средство для экстренных случаев, но не должно заменить обычный шампунь, который следует использовать регулярно.

Глиняные маски: использовать не чаще 3 раз в неделю, чтобы избежать пересушивания кожи.

Тоник на спиртовой основе: выбирать средства с увлажняющими компонентами для ежедневного использования.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить здоровую и красивую кожу и волосы, избегая пересушивания и других негативных эффектов.