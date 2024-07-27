Когда уход становится вредителем: опасности ежедневного использования уходовых средств

Некоторые уходовые средства, хотя и считаются полезными, могут быть вредными при ежедневном использовании. Косметологи рекомендуют использовать их с умеренностью, чтобы избежать негативных последствий для кожи и волос.
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0
Скраб: лучше использовать не чаще 2 раз в неделю для лица и реже для тела, чтобы кожа успела восстановиться.
Сухой шампунь: хорошее средство для экстренных случаев, но не должно заменить обычный шампунь, который следует использовать регулярно.
Глиняные маски: использовать не чаще 3 раз в неделю, чтобы избежать пересушивания кожи.
Тоник на спиртовой основе: выбирать средства с увлажняющими компонентами для ежедневного использования.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить здоровую и красивую кожу и волосы, избегая пересушивания и других негативных эффектов.