Чаевые для мастеров салонов красоты: этикет и финансовое вознаграждение

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Почему можно оставлять чаевые мастерам салонов красоты: ответ на продолжающийся спор

0:47
Моя семья » Красота и стиль

В последние годы практика оставления чаевых мастерам салонов красоты становится все более распространенной. Ранее этот обычай был связан с ресторанами и кафе, но сейчас клиенты также хотят благодарить за качественную работу мастеров.

Почему можно оставлять чаевые мастерам салонов красоты: ответ на продолжающийся спор
Фото: flickr.com by Марк Дж. Себастьян, CC BY-SA 2.0

Существует несколько факторов, которые стоит учитывать при выборе размера чаевых:

  • Процент от стоимости услуги, который получает мастер
  • Средние рекомендации по размеру чаевых в разных странах
  • Розничные реалии и возможности клиента

Оставлять чаевые мастерам салонов красоты — это личное решение каждого клиента. Однако, учитывая труд и профессионализм мастеров, такая практика может стать хорошим способом показать свою благодарность и поддержку.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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