Чаевые для мастеров салонов красоты: этикет и финансовое вознаграждение

Почему можно оставлять чаевые мастерам салонов красоты: ответ на продолжающийся спор

0:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последние годы практика оставления чаевых мастерам салонов красоты становится все более распространенной. Ранее этот обычай был связан с ресторанами и кафе, но сейчас клиенты также хотят благодарить за качественную работу мастеров.

Фото: flickr.com by Марк Дж. Себастьян, CC BY-SA 2.0

Существует несколько факторов, которые стоит учитывать при выборе размера чаевых:

Процент от стоимости услуги, который получает мастер

Средние рекомендации по размеру чаевых в разных странах

Розничные реалии и возможности клиента

Оставлять чаевые мастерам салонов красоты — это личное решение каждого клиента. Однако, учитывая труд и профессионализм мастеров, такая практика может стать хорошим способом показать свою благодарность и поддержку.