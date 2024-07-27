Турецкие отели сталкиваются с убытками из-за постоянного кондиционирования

Турецкие отели сталкиваются с убытками из-за кондиционеров

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отели сталкиваются с высокими расходами на электроэнергию из-за необходимости постоянного использования систем кондиционирования. Это негативно сказывается на прибыли гостиничного сектора.

Фото: wikimapia by Vadim.tk, CC BY-SA 3.0

Хакан Саатчиоглу, президент Ассоциации отелей Турции, выразил беспокойство по поводу сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что изменения климата оказывают негативное влияние на туристическую индустрию страны, и гости часто остаются в номерах, не понимая цели своего визита, как сообщает портал "Турпром".

По мнению экспертов туриндустрии, текущие климатические аномалии требуют пересмотра методов организации досуга для туристов и более рационального использования энергетических ресурсов.