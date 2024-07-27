Отели сталкиваются с высокими расходами на электроэнергию из-за необходимости постоянного использования систем кондиционирования. Это негативно сказывается на прибыли гостиничного сектора.
Хакан Саатчиоглу, президент Ассоциации отелей Турции, выразил беспокойство по поводу сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что изменения климата оказывают негативное влияние на туристическую индустрию страны, и гости часто остаются в номерах, не понимая цели своего визита, как сообщает портал "Турпром".
По мнению экспертов туриндустрии, текущие климатические аномалии требуют пересмотра методов организации досуга для туристов и более рационального использования энергетических ресурсов.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.