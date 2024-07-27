Как выбрать идеальные шторы: советы эксперта по интерьеру

Как выбрать идеальные шторы для вашего интерьера

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Шторы — это не просто материал для защиты от солнечного света или посторонних взглядов.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ефремов, CC BY-SA 4.0

Оконный текстиль является важной частью интерьера и не может рассматриваться отдельно от него.

Эксперт по дизайну и интерьеру сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино поделилась рекомендациями по выбору идеальных штор для интерьера.

Длина штор

Оптимальная длина штор — когда они касаются пола или остаётся расстояние в 1 см между полом и краем штор.

Также популярны шторы, которые слегка лежат на полу, длиной до 2-3 см.

Ширина штор

Шторы могут закрывать всю стену, на которой расположено окно, но в любом случае они должны быть на 15-20 см шире самого окна.

Сочетание с интерьером

Шторы могут отличаться по цвету, иметь узор или рисунок, но все эти детали должны гармонировать с другими элементами декора.

Материал

Выбор материала также важен. Натуральные ткани сейчас в тренде благодаря своей близости к природе.

Альтернативой дорогим натуральным тканям может служить полиэстер, который отличается практичностью и гипоаллергенными свойствами.