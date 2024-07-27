Как выбрать идеальные шторы: советы эксперта по интерьеру

Шторы — это не просто материал для защиты от солнечного света или посторонних взглядов.
Оконный текстиль является важной частью интерьера и не может рассматриваться отдельно от него.
Эксперт по дизайну и интерьеру сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино поделилась рекомендациями по выбору идеальных штор для интерьера.
Длина штор
Оптимальная длина штор — когда они касаются пола или остаётся расстояние в 1 см между полом и краем штор.
Также популярны шторы, которые слегка лежат на полу, длиной до 2-3 см.
Ширина штор
Шторы могут закрывать всю стену, на которой расположено окно, но в любом случае они должны быть на 15-20 см шире самого окна.
Сочетание с интерьером
Шторы могут отличаться по цвету, иметь узор или рисунок, но все эти детали должны гармонировать с другими элементами декора.
Материал
Выбор материала также важен. Натуральные ткани сейчас в тренде благодаря своей близости к природе.
Альтернативой дорогим натуральным тканям может служить полиэстер, который отличается практичностью и гипоаллергенными свойствами.
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