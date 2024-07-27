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Хейли Бибер о страхах во время беременности: как интернет влияет на её состояние

Модель Хейли Бибер раскрывает страхи беременной женщины и влияние сети

0:46
Шоу-бизнес

Модель Хейли Бибер, жена Джастина Бибера, в интервью Wmagazine поделилась своими переживаниями, связанными с беременностью. Ранее она уже отмечала негативное влияние критики и внимания в интернете на её эмоциональное состояние. Сейчас же интернет вызывает у неё новые страхи.

Модель Хейли Бибер раскрывает страхи беременной женщины и влияние сети
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Хейли Бибер @haileybieber

Хейли рассказала, что интернет стал источником тревоги из-за многочисленных историй о травматичных родах и переживаниях. Она упомянула, что явление, называемое киберхондрией, делает её ещё более беспокойной. Это состояние характеризуется поиском информации о симптомах в интернете, что зачастую только усугубляет страхи, вместо того чтобы их уменьшать.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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