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Как собирают машины Belgee

Как налажен процесс сборки автомобилей Belgee

2:06
Авто

На заводе "Белджи" в среднем производится около 280 автомобилей в день, при этом время работы смен "плавает". Раньше машина сходила с конвейера каждые четыре минуты, а сейчас — каждые две с половиной минуты, сообщает Autonews.

Как налажен процесс сборки автомобилей Belgee
Фото: Завод "Белджи" is licensed under Free More info

На заводе работает около 1 700 человек. Длина конвейера составляет примерно 300 метров, однако площадь предприятия огромна — 118 гектаров.

Кузовные детали для автомобилей Belgee X50, X70 и Emgrand доставляются из Китая, но в будущем планируется локализация крупной штамповки и литья пластмассовых деталей и элементов фар. Белорусы надеются завершить это до конца 2024 года — запланирован запуск нового цеха на территории завода.

Для сборки машин используется 27 сварочных роботов, но некоторые элементы, такие как моторный щит, свариваются вручную и затем собираются на роботизированной линии. Окраску автомобилей белорусы доверили роботам, но внутренние элементы красятся вручную.

Производственный процесс на заводе "Белджи" полностью повторяет китайский, но белорусские автомобили имеют некоторые различия. Например, толщина лакокрасочного покрытия на белорусских машинах немного больше, чем на китайских — 120 мкм, и днище автомобилей полностью покрыто мастикой. Также на белорусском заводе есть камера воскования для защиты скрытых полостей от коррозии.

Глава завода Геннадий Свидерский отметил, что обладание лицензией на сборку машин позволяет заводу развивать локальное производство и уменьшать зависимость от китайских поставщиков. Сейчас на автомобили устанавливаются белорусские и российские аккумуляторы, калужские стекла, местные шины и колесные диски.

Почти 80% произведенных авто Belgee ввозится в Россию, а 20% остается на внутреннем рынке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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