Раскрыта эволюция первых наземных животных, которые освоили сушу 500 миллионов лет назад

Учёные расширили понимание эволюции первых наземных животных

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Эволюция первых животных, обитавших на суше около 500 миллионов лет назад, раскрыта благодаря исследованиям древних многоножек, известных как эутикарциноиды.

Фото: flickr.com by Paul Keller, CC BY 2.0

Эти существа эволюционировали из молодых членистоногих в теплых приливных бассейнах, передавая свои гены следующим поколениям, что позволило им адаптироваться к жизни на суше.

Ископаемые останки ранних наземных животных редки из-за быстрого разложения на суше, но некоторые сохранились, например, окаменелость многоножки Pneumodesmus newmani возрастом около 428 миллионов лет. Древние ископаемые следы также дают подсказки о том, когда животные впервые вышли на сушу, например, норы из Пенсильвании (445 млн лет назад) и следы из Англии (450 млн лет назад), сообщает Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie.

Эутикарциноиды, длиной от 4 до 30 см, напоминали мокриц и обитали в приливных зонах, где развивались благодаря раннему достижению половой зрелости. В ходе эволюции они утратили часть хвостовых сегментов и развили тонкие шипы на ногах.

Исследования показывают, что эутикарциноиды и их потомки, включая многоножек, постепенно освоили сушу, предшествуя морским скорпионам и позвоночным животным.