Окрошка на квасе, кефире или пиве: какие есть вкусные рецепты приготовления знаменитого русского блюда

Окрошка: история появления традиционного русского блюда и варианты приготовления

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

История появления такого блюда, как окрошка, очень запутанная. Конкретного автора блюда нет, однако существует много легенд.

Фото: Wikipedia by Muu-karhu is licensed under CC BY-SA 3.0

Согласно одному поверью, это блюдо придумали от бедности бурлаки, у которых была тяжёлая жизнь. Их основным питанием были квас и вобла.

Возможно, современная окрошка имеет связь с крестьянским блюдом, которое состояло из залитого квасом лука и редьки, только позднее в окрошку для сытости начали добавлять различные овощи, пишет mkset.ru.

Рецепт классической окрошки

Ингредиенты

картофель (3-4 шт.),

яйца (3 шт.),

огурец,

200 г варёной колбасы,

лук, укроп, петрушка,

квас (200 мл).

Приготовление: смешайте все порезанные ингредиенты и залейте квасом.

Рецепт окрошки на кефире

Ингредиенты

1 литр кефира,

3 огурца,

картофель отварной (5 шт.),

2 яйца,

1 свежая редька,

1 морковь,

зелёный лук, соль, перец, укроп, лимонный сок (по желанию).

Приготовление: залейте все порезанные ингредиенты кефиром.

Сам по себе салат готовится почти одинаково, поэтому вам нужно решить — чем заливать овощи. Помимо кефира и кваса это могут быть минеральная вода, бульон, чайный гриб, огуречный рассол и даже пиво.