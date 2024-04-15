Окрошка на квасе, кефире или пиве: какие есть вкусные рецепты приготовления знаменитого русского блюда

История появления такого блюда, как окрошка, очень запутанная. Конкретного автора блюда нет, однако существует много легенд.
Согласно одному поверью, это блюдо придумали от бедности бурлаки, у которых была тяжёлая жизнь. Их основным питанием были квас и вобла.
Возможно, современная окрошка имеет связь с крестьянским блюдом, которое состояло из залитого квасом лука и редьки, только позднее в окрошку для сытости начали добавлять различные овощи, пишет mkset.ru.
Приготовление: смешайте все порезанные ингредиенты и залейте квасом.
Приготовление: залейте все порезанные ингредиенты кефиром.
Сам по себе салат готовится почти одинаково, поэтому вам нужно решить — чем заливать овощи. Помимо кефира и кваса это могут быть минеральная вода, бульон, чайный гриб, огуречный рассол и даже пиво.
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