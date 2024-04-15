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Окрошка на квасе, кефире или пиве: какие есть вкусные рецепты приготовления знаменитого русского блюда

Окрошка: история появления традиционного русского блюда и варианты приготовления

1:24
Еда

История появления такого блюда, как окрошка, очень запутанная. Конкретного автора блюда нет, однако существует много легенд.

Окрошка: история появления традиционного русского блюда и варианты приготовления
Фото: Wikipedia by Muu-karhu is licensed under CC BY-SA 3.0

Согласно одному поверью, это блюдо придумали от бедности бурлаки, у которых была тяжёлая жизнь. Их основным питанием были квас и вобла.

Возможно, современная окрошка имеет связь с крестьянским блюдом, которое состояло из залитого квасом лука и редьки, только позднее в окрошку для сытости начали добавлять различные овощи, пишет mkset.ru.

Рецепт классической окрошки

Ингредиенты

  • картофель (3-4 шт.),
  • яйца (3 шт.),
  • огурец,
  • 200 г варёной колбасы,
  • лук, укроп, петрушка,
  • квас (200 мл).

Приготовление: смешайте все порезанные ингредиенты и залейте квасом.

Рецепт окрошки на кефире

Ингредиенты

  • 1 литр кефира,
  • 3 огурца,
  • картофель отварной (5 шт.),
  • 2 яйца,
  • 1 свежая редька,
  • 1 морковь,
  • зелёный лук, соль, перец, укроп, лимонный сок (по желанию).

Приготовление: залейте все порезанные ингредиенты кефиром.

Сам по себе салат готовится почти одинаково, поэтому вам нужно решить — чем заливать овощи. Помимо кефира и кваса это могут быть минеральная вода, бульон, чайный гриб, огуречный рассол и даже пиво.

Всё дело в заправке! Шикарная окрошка на всё лето!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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