Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ОСАГО: важные факты о страховом полисе, которые каждый должен знать
Эти продукты улучшают пищеварение: добавьте их в рацион
Топ-10 упражнений для рук от тренера
Россияне начали массово покидать Турцию
Tesla замедлит расширение сети Supercharger, несмотря на увольнение команды
Соус для шашлыка с помидорами, чесноком и базиликом: элементарный рецепт
Страховые агенты: какие функции они выполняют?
Филипп Киркоров выразил мнение о Ольге Бузовой как о идеальной паре для холостяков
Шри-Ланка продляет россиянам выдачу бесплатных виз
Учёные обнаружили новую экзопланету, которая может перевернуть наше понимание обитаемых миров

Учёные обнаружили необычную систему из двух звезд и двух планет

1:28
Наука

На основании данных от волонтеров проекта TESS, астрономы обнаружили экзопланету TOI 4633 c с помощью транзитного метода.

Учёные обнаружили необычную систему из двух звезд и двух планет
Фото: Wikimedia Commons by Tomruen is licensed under CC-BY-SA-4.0

Эта планета, подобная мини-нептуну, имеет орбитальный период в 272 земных дня и вращается вокруг желтого карлика на расстоянии приблизительно 309,8 световых лет от Земли. В системе также предполагается наличие еще одной планеты, TOI 4633 b, с орбитальным периодом около 34 дней, сообщает The Astronomical Journal.

В новом исследовании описаны уникальные характеристики системы, включая то, что это двойная звездная система, что затрудняет точное определение параметров планеты.

У TOI 4633 c радиус примерно в 3,2 раза больше Земли, и она получает на 1,56 раза больше света от своего светила, чем Земля от Солнца. Это располагает ее на внутренней границе обитаемой зоны, но ее плотная атмосфера вероятно делает существование жидкой воды маловероятным.

Система TOI 4633 выделяется своей яркостью и наличием долгопериодической планеты в обитаемой зоне, что делает ее важным объектом для астрономических исследований.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Звезда сериала "Пес" Никита Панфилов признался, что про измену жены ему рассказал сын
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Крабовый салат в более свежем, весеннем варианте: без капусты и огурца
ГУР Украины заявило, что ракет у России опять осталось на "2-3 раза" Дмитрий Плотников
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
Как набрать мышечную массу: эксперты назвали важные условия
Когда в мае сажать картошку по лунному календарю
Когда в мае сажать картошку по лунному календарю
Последние материалы
ОСАГО: важные факты о страховом полисе, которые каждый должен знать
Эти продукты улучшают пищеварение: добавьте их в рацион
Топ-10 упражнений для рук от тренера
Россияне начали массово покидать Турцию
Tesla замедлит расширение сети Supercharger, несмотря на увольнение команды
Соус для шашлыка с помидорами, чесноком и базиликом: элементарный рецепт
Страховые агенты: какие функции они выполняют?
Учёные обнаружили необычную систему из двух звезд и двух планет
Филипп Киркоров выразил мнение о Ольге Бузовой как о идеальной паре для холостяков
Шри-Ланка продляет россиянам выдачу бесплатных виз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников