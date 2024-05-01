Учёные обнаружили новую экзопланету, которая может перевернуть наше понимание обитаемых миров

Учёные обнаружили необычную систему из двух звезд и двух планет

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

На основании данных от волонтеров проекта TESS, астрономы обнаружили экзопланету TOI 4633 c с помощью транзитного метода.

Фото: Wikimedia Commons by Tomruen is licensed under CC-BY-SA-4.0

Эта планета, подобная мини-нептуну, имеет орбитальный период в 272 земных дня и вращается вокруг желтого карлика на расстоянии приблизительно 309,8 световых лет от Земли. В системе также предполагается наличие еще одной планеты, TOI 4633 b, с орбитальным периодом около 34 дней, сообщает The Astronomical Journal.

В новом исследовании описаны уникальные характеристики системы, включая то, что это двойная звездная система, что затрудняет точное определение параметров планеты.

У TOI 4633 c радиус примерно в 3,2 раза больше Земли, и она получает на 1,56 раза больше света от своего светила, чем Земля от Солнца. Это располагает ее на внутренней границе обитаемой зоны, но ее плотная атмосфера вероятно делает существование жидкой воды маловероятным.

Система TOI 4633 выделяется своей яркостью и наличием долгопериодической планеты в обитаемой зоне, что делает ее важным объектом для астрономических исследований.