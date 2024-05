Когда-то он входил в двадцатку самых мощных машин: в США выставили на аукцион суперкомпьютер Cheyenne

Your browser does not support the audio element.

В США проходит аукцион по продаже выведенного из эксплуатации суперкомпьютера Cheyenne из Шайенна, штата Вайоминг.

Фото: Rawpixel by U.S. Department of Energy is licensed under CC0