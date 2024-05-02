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Когда-то он входил в двадцатку самых мощных машин: в США выставили на аукцион суперкомпьютер Cheyenne

В США на аукцион выставили суперкомпьютер Cheyenne

1:14
Наука

В США проходит аукцион по продаже выведенного из эксплуатации суперкомпьютера Cheyenne из Шайенна, штата Вайоминг.

В США на аукцион выставили суперкомпьютер Cheyenne
Фото: Rawpixel by U.S. Department of Energy is licensed under CC0

Первоначально один из 20 самых мощных компьютеров мира в 2016 году, Cheyenne теперь значительно уступает современным аналогам. Суперкомпьютер служил с 2017 по 2023 год, наработал более 7 миллиардов часов, обслужив 4400 пользователей и получив около 1300 наград NSF. Cheyenne поддерживал образовательные программы и научные исследования, в результате чего было опубликовано более 4500 научных работ, сообщает UCAR.

Оснащён 4032 двухсокетными узлами с 18-ядерными процессорами и 40 петабайтами хранилища, Cheyenne потреблял 1,7 мегаватт мощности. Проблемы с системой охлаждения в последние годы привели к решению о распродаже его компонентов на аукционе. Каждый компонент, весом 680 кг, включает вычислительные блоки и системы питания и охлаждения, требуя профессиональной перевозки.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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