Филипп Киркоров: Бузова — мечта всех холостяков

Филипп Киркоров, участвуя в съемках нового реалити-шоу, высказался о Ольге Бузовой как о желанной невесте для всех неженатых мужчин России.
По его мнению, успешная карьера, обеспеченность и красота Бузовой делают ее прекрасной партией, хотя ранее он отмечал, что многие мужчины боятся ее из-за этих же качеств.
В рамках реалити-шоу "Сокровища императора" Киркоров также пытался помочь Бузовой и ее экс-возлюбленному Давиду Манукяну возобновить отношения, уверяя, что смог способствовать их воссоединению.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.