Филипп Киркоров: Бузова — мечта всех холостяков

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Филипп Киркоров выразил мнение о Ольге Бузовой как о идеальной паре для холостяков

0:36
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров, участвуя в съемках нового реалити-шоу, высказался о Ольге Бузовой как о желанной невесте для всех неженатых мужчин России.

Филипп Киркоров выразил мнение о Ольге Бузовой как о идеальной паре для холостяков
Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

По его мнению, успешная карьера, обеспеченность и красота Бузовой делают ее прекрасной партией, хотя ранее он отмечал, что многие мужчины боятся ее из-за этих же качеств.

В рамках реалити-шоу "Сокровища императора" Киркоров также пытался помочь Бузовой и ее экс-возлюбленному Давиду Манукяну возобновить отношения, уверяя, что смог способствовать их воссоединению.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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