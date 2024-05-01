Филипп Киркоров: Бузова — мечта всех холостяков

Филипп Киркоров выразил мнение о Ольге Бузовой как о идеальной паре для холостяков

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров, участвуя в съемках нового реалити-шоу, высказался о Ольге Бузовой как о желанной невесте для всех неженатых мужчин России.

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По его мнению, успешная карьера, обеспеченность и красота Бузовой делают ее прекрасной партией, хотя ранее он отмечал, что многие мужчины боятся ее из-за этих же качеств.

В рамках реалити-шоу "Сокровища императора" Киркоров также пытался помочь Бузовой и ее экс-возлюбленному Давиду Манукяну возобновить отношения, уверяя, что смог способствовать их воссоединению.