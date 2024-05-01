Продление режима бесплатных виз в Шри-Ланку: что это значит для россиянам

Шри-Ланка продляет россиянам выдачу бесплатных виз

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно заявлению Александра Ивина, руководителя консульского отдела российского посольства в Шри-Ланке, правительство этой страны приняло решение о бессрочном продлении предоставления бесплатных виз для туристов из нескольких стран, включая Россию, Индию, Индонезию, Китай, Малайзию, Таиланд и Японию. Ранее такой режим был введён до конца марта, а потом продлен до конца апреля.

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Предоставление бесплатных виз направлено на стимулирование туристических поездок в Шри-Ланку и поддержку восстановления местной экономики после ущерба, нанесенного пандемией. Такая мера также благоприятно скажется на планах российских туристов, стремящихся посетить Шри-Ланку в ближайшем будущем.