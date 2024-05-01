Крабовый салат в более свежем, весеннем варианте: без капусты и огурца

Крабовый салат: готовим популярную закуску без капусты и огурца

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с крабом — популярное блюдо, которое все любят за его свежий вкус и лёгкость. Тем не менее, даже любимая закуска может надоесть. Попробуйте добавить в этот салат некоторые новые ингредиенты вместо традиционного огурца или пекинской капусты.

Фото: flickr.com by RBerteig is licensed under CC BY 2.0.

Вам потребуется:

Крабовые палочки — 200 гр;

Яйца — 4 шт.;

Консервированная кукуруза — 1 банка;

Яблоко — 1 шт.;

Майонез.

Приготовление:

Очистите отварные яйца и нарежьте их на мелкие кубики. Нарежьте крабовые палочки и сливайте жидкость из банки с консервированной кукурузой. Очистите яблоко от сердцевины и кожицы. Мелко нарежьте его или натрите на крупной тёрке. Сложите подготовленные ингредиенты в салатник, перемешивайте и заправьте майонезом по вкусу. Перемешивайте, охлаждайте и подавайте к столу.

Наслаждайтесь новым вкусом вашего салата с крабовыми палочками и хрустящим яблоком!