Крабовый салат в более свежем, весеннем варианте: без капусты и огурца

Салат с крабом — популярное блюдо, которое все любят за его свежий вкус и лёгкость. Тем не менее, даже любимая закуска может надоесть. Попробуйте добавить в этот салат некоторые новые ингредиенты вместо традиционного огурца или пекинской капусты.
Фото: flickr.com by RBerteig is licensed under CC BY 2.0.
Вам потребуется:
Крабовые палочки — 200 гр;
Яйца — 4 шт.;
Консервированная кукуруза — 1 банка;
Яблоко — 1 шт.;
Майонез.
Приготовление:
Очистите отварные яйца и нарежьте их на мелкие кубики.
Нарежьте крабовые палочки и сливайте жидкость из банки с консервированной кукурузой.
Очистите яблоко от сердцевины и кожицы. Мелко нарежьте его или натрите на крупной тёрке.
Сложите подготовленные ингредиенты в салатник, перемешивайте и заправьте майонезом по вкусу. Перемешивайте, охлаждайте и подавайте к столу.
Наслаждайтесь новым вкусом вашего салата с крабовыми палочками и хрустящим яблоком!