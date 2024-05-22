Кабачково-яблочные оладьи: кислое зелёное яблочко придаёт этому блюду новый освежающий вкус

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Оладьи из кабачков и яблок: хорошо держат форму даже без яиц

Еда

Оладьи из кабачков и яблок — это восхитительное сочетание свежих овощей и сладких фруктов, которое превращается в аппетитные и ароматные блинчики. Кабачки, натертые на мелкой тёрке, и тонко нарезанные ломтики зелёного кислого яблока добавляют особую свежесть и сочность этому замечательному блюду.

Оладьи из кабачков и яблок: хорошо держат форму даже без яиц
Фото: openverse.org by Laurel Fan is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

  • 1 зелёное кислое яблоко,
  • 0.5 кабачка,
  • 5 столовых ложек пшеничной муки,
  • 0.5 чайной ложки соды,
  • соль (по вкусу),
  • 1 стакан горячей воды,
  • растительное масло (по вкусу).

Способ приготовления:

  1. Натрите кабачок на мелкой тёрке, а яблоко нарежьте тонкими ломтиками.
  2. Разведите муку вашего выбора (гречневую, пшеничную или кукурузную) небольшим количеством тёплой воды, а затем в половине стакана горячей воды разведите соду. Добавьте содовый раствор в муку и хорошо перемешайте до получения жидкой консистенции.
  3. Добавьте в тесто натёртый кабачок и нарезанное яблоко, тщательно перемешайте. Консистенция должна быть примерно как у сметаны. Посолите по вкусу.
  4. Нагрейте сковороду с растительным маслом. Выпекайте оладьи с каждой стороны около 1,5 минуты, пока они не станут золотистыми.

Вкусные и ароматные оладьи из кабачков и яблок готовы к подаче на стол. Они отлично подойдут для завтрака, обеда или ужина. Подавайте их с соусом или сметаной по вашему вкусу. Приятного аппетита!

ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКОВ И ЯБЛОК
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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