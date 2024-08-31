Диетическая и очень вкусная пицца с помидорами: простое тесто, сочные томаты и солёная брынза

В августе и сентябре наступает настоящий помидорный сезон, когда разнообразие сортов поражает воображение. Летняя пицца с помидорами в этот период будет особенно вкусной.
Ингредиенты:
Приготовление
Ваши домочадцы съедят такую пиццу за один присест!
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой. Повар, специализирующийся на приготовлении пиццы, — пиццайоло.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
Бры́нза (рум. brânză) — рассольный сыр , изготавливаемый из козьего или овечьего молока.
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