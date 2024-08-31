Диетическая и очень вкусная пицца с помидорами: простое тесто, сочные томаты и солёная брынза

Лёгкая пицца с помидорами: готовится на простом тесте со сливочным маслом и сметаной

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

В августе и сентябре наступает настоящий помидорный сезон, когда разнообразие сортов поражает воображение. Летняя пицца с помидорами в этот период будет особенно вкусной.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

300 г муки,

100 г сливочного масла,

3-5 ст. л. сметаны,

помидоры — 2-4 штуки,

брынза — по вкусу,

специи — по вкусу,

запечённый картофель — 2-3 штуки (по желанию).

Приготовление

Чтобы приготовить тесто, нужно растереть 300 граммов муки и 100 граммов сливочного масла в крошку, добавить 3-5 столовых ложек сметаны и замесить тесто. Затем раскатайте круглую лепёшку и выложите ломтики помидоров веером по кругу, отступая от краёв примерно на 4-5 сантиметров. Лучше использовать помидоры среднего размера жёлтого и красного цветов. Посыпьте пиццу брынзой и любыми специями, загните края теста к центру и выпекайте в духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 50 минут. Если хотите сделать пиццу более сытной, добавьте в начинку запечённый картофель.

Ваши домочадцы съедят такую пиццу за один присест!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой. Повар, специализирующийся на приготовлении пиццы, — пиццайоло.



Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.



Бры́нза (рум. brânză) — рассольный сыр , изготавливаемый из козьего или овечьего молока.

