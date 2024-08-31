Шикарная грузинская закуска из баклажанов, перца и помидоров: готовим аджапсандал

Аджапсандал: аппетитная овощная закуска из сладкого перца, баклажанов и помидоров

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу. Его готовят в разных странах, но именно грузинский аджапсандали считается одним из лучших.

Фото: commons.wikimedia.org by Chaojoker, CC BY-SA 3.0

Аджапсандали можно готовить круглый год, но особенно вкусным оно получается летом, когда созревают баклажаны, сладкий перец и помидоры. Природа сама подсказывает нам, что пора готовить это замечательное блюдо.

Ингредиенты:

баклажаны — 1 кг;

болгарский перец — 0,5 кг;

помидоры — 300 г;

репчатый лук — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

Баклажаны и болгарский перец запеките на открытом огне, в духовке или микроволновке. Помидоры обдайте кипятком и снимите кожицу. Лук нарежьте полукольцами, остальные овощи — кубиками. Смешайте все ингредиенты, добавьте растительное масло, чеснок и лимонный сок. Подавайте аджапсандали к мясу, рыбе или ешьте его со свежим лавашом или белым хлебом.

Уточнения

Аджапсанда́ли (также аджапсандал; абх. аџьапсандал, арм. աջափսանդալ, груз. აჯაფსანდალი) — блюдо народов проживающих на Кавказе и в Закавказье, а так же в региональных кухнях некоторых тюркских народов (включая азербайджанцев). Обычно употребляется в качестве холодной закуски.





Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.

Слово «баклажан»‎ восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant»‎ было придумано в Великобритании.

