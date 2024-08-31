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Шикарная грузинская закуска из баклажанов, перца и помидоров: готовим аджапсандал

Аджапсандал: аппетитная овощная закуска из сладкого перца, баклажанов и помидоров
1:14
Еда

Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу. Его готовят в разных странах, но именно грузинский аджапсандали считается одним из лучших.

Аджапсандал: аппетитная овощная закуска из сладкого перца, баклажанов и помидоров
Фото: commons.wikimedia.org by Chaojoker, CC BY-SA 3.0

Аджапсандали можно готовить круглый год, но особенно вкусным оно получается летом, когда созревают баклажаны, сладкий перец и помидоры. Природа сама подсказывает нам, что пора готовить это замечательное блюдо.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 1 кг;
  • болгарский перец — 0,5 кг;
  • помидоры — 300 г;
  • репчатый лук — 100 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Баклажаны и болгарский перец запеките на открытом огне, в духовке или микроволновке.
  2. Помидоры обдайте кипятком и снимите кожицу.
  3. Лук нарежьте полукольцами, остальные овощи — кубиками.
  4. Смешайте все ингредиенты, добавьте растительное масло, чеснок и лимонный сок.
  5. Подавайте аджапсандали к мясу, рыбе или ешьте его со свежим лавашом или белым хлебом.

Уточнения

Аджапсанда́ли (также аджапсандал; абх. аџьапсандал, арм. աջափսանդալ, груз. აჯაფსანდალი) — блюдо народов проживающих на Кавказе и в Закавказье, а так же в региональных кухнях некоторых тюркских народов (включая азербайджанцев). Обычно употребляется в качестве холодной закуски.
 

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
Слово «баклажан»‎ восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant»‎ было придумано в Великобритании.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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