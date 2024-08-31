Шикарная грузинская закуска из баклажанов, перца и помидоров: готовим аджапсандал

Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу. Его готовят в разных странах, но именно грузинский аджапсандали считается одним из лучших.
Аджапсандали можно готовить круглый год, но особенно вкусным оно получается летом, когда созревают баклажаны, сладкий перец и помидоры. Природа сама подсказывает нам, что пора готовить это замечательное блюдо.
Ингредиенты:
Приготовление
Аджапсанда́ли (также аджапсандал; абх. аџьапсандал, арм. աջափսանդալ, груз. აჯაფსანდალი) — блюдо народов проживающих на Кавказе и в Закавказье, а так же в региональных кухнях некоторых тюркских народов (включая азербайджанцев). Обычно употребляется в качестве холодной закуски.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
Слово «баклажан» восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant» было придумано в Великобритании.
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