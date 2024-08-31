Китай отчаянно пытается контролировать этот металл

Китай контролирует 67% мирового производства лития и более 80% переработки материалов для аккумуляторов. Но это может продлиться недолго, пишет Zero Hedge.
Литий стал настолько необходим для удовлетворения мировых потребностей в экологически чистой энергии, что Китай и США сейчас вовлечены в современную "гонку вооружений” за контроль над мировыми поставками лития.
За последнее десятилетие Китай потратил более 60 миллиардов долларов на то, чтобы стать крупнейшим производителем лития в мире.
Правительство США теперь считает литий вопросом национальной безопасности, именно поэтому оно выделило значительную часть инвестиций в размере 783 млрд долларов. По прогнозам, спрос на литий вырастет в 20 раз, инвесторы могут воспользоваться этой возможностью.
Практически каждая крупная автомобильная компания, GM в значительной степени сосредоточена на электрификации своего автопарка, что означает обеспечение массовых поставок лития.
К 2035 году рынок аккумуляторных материалов достигнет колоссальных 546 миллиардов долларов, но производство лития просто не успевает за этим. Поставки лития должны увеличиться с 300 тысяч тонн до 6 миллионов тонн в год. Для этого потребуются реальные изменения в способах добычи и производства лития.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направлении, обратном направлению тока при разряде.
Ли́тий (химический символ — Li, от лат. Lithium) — химический элемент 1-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы первой группы, IA), второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 3. Обладает наименьшей плотностью среди всех металлов.
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