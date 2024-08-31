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Китай отчаянно пытается контролировать этот металл

Китай и США вступили в борьбу за контроль поставок лития
1:29
Экономика

Китай контролирует 67% мирового производства лития и более 80% переработки материалов для аккумуляторов. Но это может продлиться недолго, пишет Zero Hedge.

Китай и США вступили в борьбу за контроль поставок лития
Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, CC BY 3.0

Литий стал настолько необходим для удовлетворения мировых потребностей в экологически чистой энергии, что Китай и США сейчас вовлечены в современную "гонку вооружений” за контроль над мировыми поставками лития.

За последнее десятилетие Китай потратил более 60 миллиардов долларов на то, чтобы стать крупнейшим производителем лития в мире.

Правительство США теперь считает литий вопросом национальной безопасности, именно поэтому оно выделило значительную часть инвестиций в размере 783 млрд долларов. По прогнозам, спрос на литий вырастет в 20 раз, инвесторы могут воспользоваться этой возможностью. 

Практически каждая крупная автомобильная компания, GM в значительной степени сосредоточена на электрификации своего автопарка, что означает обеспечение массовых поставок лития.

К 2035 году рынок аккумуляторных материалов достигнет колоссальных 546 миллиардов долларов, но производство лития просто не успевает за этим. Поставки лития должны увеличиться с 300 тысяч тонн до 6 миллионов тонн в год. Для этого потребуются реальные изменения в способах добычи и производства лития. 

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток про­пус­ка­ется в на­прав­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.
 

Ли́тий (химический символ — Li, от лат. Lithium) — химический элемент 1-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы первой группы, IA), второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 3. Обладает наименьшей плотностью среди всех металлов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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