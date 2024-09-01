Стало известно, какая стрижка подойдет для любой формы лица

Прическа «боб» названа стрижкой, которая украсит любую форму лица

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Такие звезды как Джулия Робертс, Пенелопа Крус, Дженнифер Энистон и Алисия Викандер в этом году попрощались со своими длинными волосами и выбрали стрижку средней длины — стрижку "боб". Каждая из них выглядит с ней потрясающе, что вполне логично, учитывая, что данный вид стрижки может украсить любую форму лица и подойти любому типу волос.

Фото: freepik.com by ansiia, PDM

При стрижке "боб" волосы подстригаются чуть выше ключицы, так, чтобы они доставали чуть выше плеч, не касаясь их. При это парикмахер должен не просто отрезать ровно волосы, а градуировать кончики. Так прическа будет выглядеть объемнее.

Волны при стрижке "боб" придадут прическе шарма и элегантной "небрежности". Есть очень простой трюк, как их сделать: просто накрутите отдельные пряди неравномерной ширины на щипцы для завивки. Но волосы вблизи корней не накручивайте: если вы создадите здесь слишком много объема, ваши волосы быстро будут выглядеть излишне уложенными.

И не старайтесь закручивать концы прядей слишком сильно. Слишком "сформированные" завитки вы можете осторожно растянуть пальцами, пока они еще теплые от завивки, чтобы создать эффект нужной "небрежности".

После укладки вместо лака для волос вы можете распылить немного сухого шампуня, чтобы волосы выглядели живо. Содержащиеся в таком шампуне частицы пудры матируют и придают волосам больше сцепки, так что они смогут дольше держать нужную форму.

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