Во что, по мнению эксперта, стоит инвестировать этой осенью

В какие безопасные финансовые инструменты стоит инвестировать этой осенью

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению эксперта Евгения Шатова, в осенний период 2024 года инвестирование в рублевые депозиты и долгосрочные государственные облигации выглядит особенно выгодным, сообщает Известия.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

Эксперт отметил, что при жесткой монетарной политике ЦБ фиксированные доходности могут достигать 18-20% годовых. Рублевые депозиты предлагают в среднем 19% годовых и имеют минимальный риск благодаря страхованию вкладов до 1,4 млн рублей.

Долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ) также привлекательны, обеспечивают доходность до 15,4% годовых и низкий риск банкротства эмитента.

Для более рискованных инвесторов Шатов рекомендовал рассмотреть корпоративные облигации, которые могут приносить до 30% годовых, хотя риск банкротства выше.

Также интересны цифровые финансовые активы (ЦФА) и инвестиции в золото или акции золотодобывающих компаний, которые показывают хорошие результаты при высокой инфляции.

Для самых смелых инвесторов предложены ликвидные криптовалюты, однако их доля в портфеле должна быть небольшой.

Уточнения

Облига́ция — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента).



Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



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