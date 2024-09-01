Во что, по мнению эксперта, стоит инвестировать этой осенью

По мнению эксперта Евгения Шатова, в осенний период 2024 года инвестирование в рублевые депозиты и долгосрочные государственные облигации выглядит особенно выгодным, сообщает Известия.
Эксперт отметил, что при жесткой монетарной политике ЦБ фиксированные доходности могут достигать 18-20% годовых. Рублевые депозиты предлагают в среднем 19% годовых и имеют минимальный риск благодаря страхованию вкладов до 1,4 млн рублей.
Долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ) также привлекательны, обеспечивают доходность до 15,4% годовых и низкий риск банкротства эмитента.
Для более рискованных инвесторов Шатов рекомендовал рассмотреть корпоративные облигации, которые могут приносить до 30% годовых, хотя риск банкротства выше.
Также интересны цифровые финансовые активы (ЦФА) и инвестиции в золото или акции золотодобывающих компаний, которые показывают хорошие результаты при высокой инфляции.
Для самых смелых инвесторов предложены ликвидные криптовалюты, однако их доля в портфеле должна быть небольшой.
Облига́ция — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента).
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
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