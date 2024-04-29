Готовим в духовке кабачки в яично-сырной панировке: вкусный, простой и бюджетный вариант запеканки с соусом маринара

Запечённые кабачки в яично-сырной панировке — вкусное и полезное блюдо на завтрак или закуска на обед. Вкуснее всего получается, если использовать молоденькие, нежные овощи.
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Ингредиенты
1 столовая ложка оливкового масла,
2 больших яичных белка,
1 чашка молока,
1-2 стакана панировочных сухарей,
3 кабачка среднего размера, очищенных и разрезанных на ломтики,
2 чашки соуса маринара,
тёртый сыр.
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов, смажьте противень оливковым маслом. Затем взбейте яичные белки и молоко. Окуните кабачки в яично-молочную смесь, а затем обмакните их в панировочные сухари. Выложите кабачки на противень. Запекайте 10-15 минут.
В форму для запекания положите соус маринара. Сверху выложите один слой кабачков. Посыпьте сыром моцарелла, а затем снова слой соуса. Повторите слой. Сверху посыпьте сыром.