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Готовим в духовке кабачки в яично-сырной панировке: вкусный, простой и бюджетный вариант запеканки с соусом маринара

Кабачки в яично-сырной панировке: запекаем в духовке

1:11
Еда

Запечённые кабачки в яично-сырной панировке — вкусное и полезное блюдо на завтрак или закуска на обед. Вкуснее всего получается, если использовать молоденькие, нежные овощи.

Кабачки в яично-сырной панировке: запекаем в духовке
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • 2 больших яичных белка,
  • 1 чашка молока,
  • 1-2 стакана панировочных сухарей,
  • 3 кабачка среднего размера, очищенных и разрезанных на ломтики,
  • 2 чашки соуса маринара,
  • тёртый сыр.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов, смажьте противень оливковым маслом. Затем взбейте яичные белки и молоко. Окуните кабачки в яично-молочную смесь, а затем обмакните их в панировочные сухари. Выложите кабачки на противень. Запекайте 10-15 минут.
  2. В форму для запекания положите соус маринара. Сверху выложите один слой кабачков. Посыпьте сыром моцарелла, а затем снова слой соуса. Повторите слой. Сверху посыпьте сыром.
  3. Запекайте в течение 5-10 минут.
Запеканка из кабачков в духовке
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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