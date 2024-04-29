Готовим в духовке кабачки в яично-сырной панировке: вкусный, простой и бюджетный вариант запеканки с соусом маринара

Кабачки в яично-сырной панировке: запекаем в духовке

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённые кабачки в яично-сырной панировке — вкусное и полезное блюдо на завтрак или закуска на обед. Вкуснее всего получается, если использовать молоденькие, нежные овощи.

Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла,

2 больших яичных белка,

1 чашка молока,

1-2 стакана панировочных сухарей,

3 кабачка среднего размера, очищенных и разрезанных на ломтики,

2 чашки соуса маринара,

тёртый сыр.

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов, смажьте противень оливковым маслом. Затем взбейте яичные белки и молоко. Окуните кабачки в яично-молочную смесь, а затем обмакните их в панировочные сухари. Выложите кабачки на противень. Запекайте 10-15 минут. В форму для запекания положите соус маринара. Сверху выложите один слой кабачков. Посыпьте сыром моцарелла, а затем снова слой соуса. Повторите слой. Сверху посыпьте сыром. Запекайте в течение 5-10 минут.