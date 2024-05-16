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Андрей Николаев
Удивление экспертов от назначения Юрия Белоусова показало излишнюю простоту их анализа. А удивляться не стоило

Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант?

6:52
Политика » Власть

Назначение новым министром обороны России совершеннейше гражданского человека, бывшего вице-премьера Юрия Белоусова, ввергло в замешательство изрядную долю политологов. Впрочем, эксперты быстро и дружно оправились от первого испуга, и большинство кинулось тут же воспевать это гениальное, по их мнению, решение Верховного главнокомандующего.

Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант?
Фото: commons.wikimedia.org by Мазур Владимир is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В этом смысле поведение экспертного сообщества можно охарактеризовать тем хрестоматийным примером, который описывает, как любая гениальная идея проходит сквозь горнило дремучести и неприятия, невежества и безразличия.

Сначала про новую идею говорят, что это бред, потом — в этом что-то есть, ну и, наконец, кто ж этого не знает...

Записали в ничейные

Так и здесь, на фоне ожидания судьбы Шойгу эксперты как-то буднично восприняли известие о том, что вице-премьеру Белоусову нигде не нашлось места в новом кабинете министров. Несмотря на то, что многие считали его главной рабочей лошадкой правительства и вдохновителем идеи мобилизационной экономики. И он действительно первоначально ни в каких списках в новом кабинете не значился.

При этом весь кабинет министров и руководителей госкорпораций у политологов оказался чётко поделенным на некие группы влияния. Правда, для Белоусова почему-то группы не нашлось. Видимо, никто из политологов не смог ответить на ключевой для них вопрос: "Ты чьих будешь?" Даже как-то обидно за человека.

Ответа не нашли, поэтому Белоусова сразу записали в ничейные. Так думалось экспертам: невелика потеря, тем более говорили, что он сам попросился на волю. Зато всех волновало до колик в желудке, ах, какая группа влияния станет в новом кабинете министров ещё влиятельнее, а какая получит щелчок по носу и будет прозябать на третьесортных должностях.

В результате щелчок по носу получили все политические провидцы. Белоусов — министр обороны. Первая реакция политологов — как у манерной женщины, когда влюбленный мужчина дарит ей вдруг цветы. В этом случае по политесу нужно сказать дежурные банальные слова — "О, это так неожиданно". А потом вроде бы надо сказать — "они такие красивые". Но нет. Политолог всё-таки находится на работе, если это можно так назвать.

Надо сначала покритиковать, оценить риски — не дай бог, эти подаренные цветы аллергичны. Он, конечно, не будет швырять цветами в лицо дарящему, но для приличия немного поломается: "как же-с, Белоусов — совсем гражданский человек, как его воспримут в армии?" Забывая о том, что Шойгу-то тоже не военный и "академиев не кончал". Про Сердюкова так вообще нет смысла говорить. Совсем не пример для подражания.

Ну и пока одна половина мозга, эмоциональная, всячески охает и ахает, вторая половина, рациональная, лихорадочно думает, где найти вазу с водой и куда поставить эти цветы, которые так некстати появились. Наконец это место для цветов в коллективном политологическом разуме находится, все вспоминают, что министр обороны не водит полки в штыковую атаку, не планирует и не руководит военными операциями, а занимается прежде военным строительством, то есть вопросами развития вооружений и материально-технического обеспечения, ну и главное, людьми. То есть вопросы по большей части административные и экономические. И тут всё сразу становится на места, то есть гражданский человек вполне может быть министром обороны. Ура!

Особенно пронырливые, покопавшись в биографии нового министра обороны, вдруг выяснят, что Белоусов не просто экономист, правильнее его специальность звучит как "экономическая кибернетика". И это совсем не бухгалтерия и подсчёт денег. Это прежде всего анализ больших сложных систем, выявление узких мест и дальнейшая перенастройка, а если говорить глобальнее, создание новой системы взамен одряхлевшей старой. И только после этого экономика, деньги, бухгалтерия. Если говорить высокими словами, эта специальность подразумевает такую роль как архитектор системы, создатель.

Кто-то это уже понял, но многие ещё нет. Но в любом случае место для вазы с цветами уже найдено, и пора бы уже говорить о том, какие эти цветы красивые. Можно даже пойти дальше, сказать, как хорошо эти цветы смотрятся на новом месте. Пока осторожно, без пафоса.

Правда, без пафоса мы не сильно умеем. И вот уже Белоусова зачислили в одну компанию с великим русским полководцем Александром Васильевичем Суворовым. Виной всему внешнее сходство облика Белоусова с Суворовым.

Сын Рэмбо...

А в отчестве Белоусова "Рэмович" особые специалисты по американским кинообразам узрели отеческое "рэмбович", то есть сын Рэмбо — известного американского киногероя, ветерана вьетнамской войны. Что тоже доставило изрядную долю оптимизма и вдохновения настоящим русским патриотам.

С такими щедрыми авансовыми комплиментами Белоусову, конечно, сложно будет на новом месте. Да и в его возрасте не стоит ожидать подвигов сродни Рэмбо, тем более это совсем не герой нашего романа, учитывая, что он воевал с советскими бойцами. А вот суворовского подхода — воюют не числом, а умением — будем ждать.

Будем ждать воплощения и ещё как минимум одного суворовского принципа - "пуля — дура, штык — молодец", но уже в новой интерпретации "дрон — молодец".

И, снова возвращаясь к нашему экспертному политологическому сообществу и к цветочной аллегории, приходится с грустью констатировать факт, что в основе политического анализа у нас сейчас лежит простой до безобразия и глубоко порочный метод. Чем большим бюджетом распоряжается тот или иной государственный деятель, тем он более влиятельный. Такова примитивная логика многих политических аналитиков. В итоге сколь-нибудь объективная картина совсем не получается, скорее это похоже на искусство составления цветов - нечто вроде политической флористики или икебаны. Вот здесь этому цветку будет хорошо, а второму рядом с ним не очень, солнца будет не хватать. А третьему вообще тенистое место требуется, и так далее.

Хотя что тут жаловаться, видимо это отражение современной философии жизни — человека ценят не по заслугам, а по количеству нужных связей и толщине кошелька.

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы сергей шойгу владимир путин
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