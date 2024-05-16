Ответственный бизнес: на "Небосводе" появилось "ОСАГО" для беспилотников юридических лиц

На "Небосводе" появилось страхование ответственности операторов БПЛА для юрлиц

1:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

На цифровой платформе управления беспилотным воздушным движением "Небосвод", разработанной НИЦ "Аэроскрипт", появилась опция страхования гражданской ответственности для юридических лиц, оперирующих беспилотниками. Об этом сообщают CNews.

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Полис от "Ренессанс страхования" позволяет компенсировать ущерб, причинённый по вине оператора БПЛА, и оформляется с помощью нескольких кликов в цифровом формате благодаря сотрудничеству с техническим партнером "СЛ Технологии".

Генеральный директор "Аэроскрипта" Алексей Хрипунов отметил, что условия страхования позволяют клиентам адаптировать период договора под нужды своего бизнеса, а также воспользоваться специальными тарифами.

Приобретение полиса гражданской ответственности необходимо для получения разрешений на полеты беспилотных воздушных судов, будь то аппараты для личного использования, выполнения авиационных работ или коммерческих перевозок, напоминает CNews.

Ранее Центробанк потребовал от страховщиков раскрыть клиентам комиссию по договорам долевого страхования жизни.