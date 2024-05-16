Дикий бык напал на туристку на пляже в Кабо: инцидент попал на видео

Дикий бык напал на туристку на пляже Мексики

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

На популярном песчаном пляже в мексиканском городе Кабо произошёл необычный инцидент. На видео, опубликованном местными СМИ, видно, как дикий бык напал на туристку. Женщина, пытаясь спасти свои вещи, попыталась накормить животное, что привело к нападению.

Фото: www.flickr.com by Alberto Cabello from Vitoria Gasteiz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Несмотря на предупреждения других отдыхающих, туристка продолжала отгонять быка от своей сумки, что усугубило ситуацию. В результате бык несколько раз сбил женщину с ног и втоптал в песок.

К счастью, благодаря смелости другой женщины, быка удалось прогнать. Она окатила его водой из ведра. О состоянии и личности пострадавшей пока не сообщается. Федеральные службы признали, что они не патрулируют этот пляж на постоянной основе, поэтому об инциденте им ничего не известно.