Дикий бык напал на туристку на пляже в Кабо: инцидент попал на видео

На популярном песчаном пляже в мексиканском городе Кабо произошёл необычный инцидент. На видео, опубликованном местными СМИ, видно, как дикий бык напал на туристку. Женщина, пытаясь спасти свои вещи, попыталась накормить животное, что привело к нападению.
Несмотря на предупреждения других отдыхающих, туристка продолжала отгонять быка от своей сумки, что усугубило ситуацию. В результате бык несколько раз сбил женщину с ног и втоптал в песок.
К счастью, благодаря смелости другой женщины, быка удалось прогнать. Она окатила его водой из ведра. О состоянии и личности пострадавшей пока не сообщается. Федеральные службы признали, что они не патрулируют этот пляж на постоянной основе, поэтому об инциденте им ничего не известно.
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