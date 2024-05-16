Конфликт на €400 млн: Болгария требует у "Газпрома" компенсацию за прекращение поставок газа

Компания "Булгаргаз" намерена требовать компенсацию за ущерб, вызванный прекращением поставок газа от "Газпрома" два года назад, на сумму около €400 млн.
Об этом сообщил министр энергетики Болгарии Владимир Малинов на брифинге.
"Мы передадим наши претензии компании и дадим краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован. Если этого не случится, то заведем дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже", — сообщил министр.
Напомним, весной 2022 года президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт газа в недружественные страны на рубли, однако Болгария отказалась выполнять эти условия, что привело к прекращению поставок.
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