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Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей

"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России

2:09
Общество

Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало. На этот раз антироссийская политика проявилась в сервисе "Яндекс. Такси", сообщает EADaily.

"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России
Фото: flickr.com by Elena Yastrebova is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Согласно правилам сервиса, российский флаг не входит в список разрешенных предметов в такси — "Яндекс" приравнял патриотические символы нашей страны к рекламе и запретил водителям их демонстрацию. Несогласных с политикой компании вынуждают увольняться.

Авторы Telegram-канала Readovka указывают, что флаги иностранных государств предпочтительнее для сервиса "Яндекс.Такси", чем государственный символ Российской Федерации, который, по их мнению, может оскорбить чувства пассажиров классов "Комфорт" или "Комфорт+". Простые пассажиры также обращают внимание на эту ситуацию — на машинах часто можно увидеть флаги Узбекистана или Казахстана, а в салоне развешены символы Таджикистана или Киргизии.

"Судя по мнению руководства "Яндекса", они не относятся к русскому народу, — подчеркивают авторы телеграм-канала, предоставляя скрины распоряжений дирекции "Яндекса". — Поэтому правила на них не распространяются, даже если чужеродная символика наклеена на половину лобового стекла. В то же время к русским водителям применяются репрессивные меры — их штрафуют на крупные суммы и блокируют доступ к сервису, вынуждая увольняться и лишая законного заработка в собственной стране в пользу иностранных специалистов. Всё потому, что иностранные флаги не являются российскими, которые не входят в список разрешенных предметов".

13 мая в Нижегородской области был задержан бывший сотрудник "Яндекса", который помогал украинским боевикам и участвовал в антиправительственных акциях, сообщило EADaily. Он признался, что переводил средства украинскому фонду "Вернись живым", которые шли на приобретение бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов для ВСУ.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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