Швейцария отказывается от российского золота: что стоит за резким сокращением импорта?

Швейцария снизила объемы импорта российского золота

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

К концу первого квартала 2024 года Швейцария значительно снизила объемы импорта российского золота, как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

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В августе 2022 года Швейцария присоединилась к европейскому эмбарго на российское золото, однако затем уточнила, что санкции не коснутся золота, экспортированного из России до начала эмбарго.

Это позволило швейцарским компаниям продолжать импорт через третьи страны, и Россия оставалась одним из главных поставщиков золота в Швейцарию в 2023 году.

Однако к началу 2024 года поставки существенно уменьшились. Аналитики из Anderida Financial Group считают, что причиной сокращения является уменьшение на мировом рынке запасов золота, не подпадающих под действие санкций.