Швейцария отказывается от российского золота: что стоит за резким сокращением импорта?

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Швейцария снизила объемы импорта российского золота

0:58
Экономика

К концу первого квартала 2024 года Швейцария значительно снизила объемы импорта российского золота, как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Швейцария снизила объемы импорта российского золота
Фото: wikimedia.org by Kotivalo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В августе 2022 года Швейцария присоединилась к европейскому эмбарго на российское золото, однако затем уточнила, что санкции не коснутся золота, экспортированного из России до начала эмбарго.

Это позволило швейцарским компаниям продолжать импорт через третьи страны, и Россия оставалась одним из главных поставщиков золота в Швейцарию в 2023 году.

Однако к началу 2024 года поставки существенно уменьшились. Аналитики из Anderida Financial Group считают, что причиной сокращения является уменьшение на мировом рынке запасов золота, не подпадающих под действие санкций. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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