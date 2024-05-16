Россия, Китай и Азербайджан подготовили ответ Макрону в Новой Каледонии

Россия, Китай и Азербайджан намекнули Макрону, что надо заниматься проблемами Франции

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Эмманюэлю Макрону будет теперь не до ввода войск на Украину. У него разгорается обширный конфликт в Новой Каледонии, которая справедливо хочет отделиться от Франции.

Фото: www.flickr.com by Артемас Лю is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Чрезвычайное положение в Новой Каледонии

Протесты в Новой Каледонии, французском владении в южной части Тихого океана, продолжаются уже несколько недель. В последнем отчёте французских СМИ говорится о четверых погибших, в том числе одного жандарма.

В ответ на уличные бои с поджогами французской собственности французские власти ввели войска, комендантский час, заблокировали Tik-Tok и запретили общественные собрания в столице Нумеа.

Протесты были организованы Комитетом по координации действий в поддержку независимости (CCAT). Поводом послужили планы Парижа расширить право голоса на местных выборах, включив в него французских граждан, которые проживают на острове более десяти лет. Это было расценено на острове как попытка тихой сапой достичь отказа от борьбы на независимость.

Азербайджан жёстко взялся за Францию

Французские спецслужбы обвинили в дестабилизации Азербайджан по причине поддержки Францией Армении.

Министр внутренних дел, отвечающий за заморские территории, Жеральд Дарманен заявил 16 мая на канале France 2, что он "шокирован" тем, как Азербайджан использовал "каледонское досье", чтобы "ответить на защиту [Францией] армян".

Специалист по южной части Тихого океана Бастьен Вандендик отметил, что это "стратегия возмездия" Азербайджана за осуждение Парижем действий азербайджанских сил в Нагорном Карабахе. По его мнению, "Азербайджан на самом деле не заинтересован в деле независимости Новой Каледонии, а поддерживает Канакский и Социалистический фронт национального освобождения, чтобы "поставить в неловкое положение Францию ​​в её суверенитете".

Азербайджан, надо отдать ему должное, жёстко прижал Париж. Такое было невозможно себе представить лет десять назад, но если твой газ в ЕС альтернативен российскому, то тебе всё простится. Чем и пользуется Баку.

Азербайджан подписал в апреле меморандум о сотрудничестве между конгрессом Новой Каледонии и парламентом Азербайджана с целью "повышения осведомлённости международного сообщества о праве народа Новой Каледонии на самоопределение". В июле 2023 года в Баку приехали "сепаратисты" из Мартиники, Гайаны, Новой Каледонии и Французской Полинезии. В результате родилась "Бакинская инициативная группа" (БИГ), целью которой является поддержка французских освободительных и антиколониалистических движений. На острове постоянно находятся азербайджанские журналисты. Так, радио "Европа 1" сообщило о присутствии журналистов из государственного информационного агентства "Азертак". Они освещают борьбу каледонцев за независимость.

Объединённая реакция России, Китая и Азербайджана приветствуется

Член Европарламента Рафаэль Глюксманн считает, что Россия и Китай также причастны к народному восстанию в Новой Каледонии. У Китая он увидел причину в том, чтобы прибрать к рукам гигантские никелевые рудники (никель необходим для производства аккумуляторов для электромобилей), чтобы поддерживать свою гегемонию в "зелёном" секторе.

Что касается России, то, по мнению Franceinfo, её цель — "дестабилизировать французское присутствие" везде, где можно.

Франция должна дать независимость Новой Каледонии

Как справедливо отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев в прошлом году, большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества было совершенно именно Францией.

Французские вооружённые силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей за их этническую и религиозную принадлежность. В течение 30 лет в ХХ веке Францией были проведены около 200 ядерных испытаний в Полинезии и Алжире, но Париж отказывается выплатить соответствующие компенсации.

Алиев подчеркнул также, что в Музее человека в Париже хранятся и демонстрируются 18 тысяч черепов бойцов, убитых в колониальных войнах в XIX веке. Франция несёт ответственность за убийство более 800 тысяч представителей племени тутси в Руанде.

Поэтому у народа Новой Каледонии есть право на независимость. Если нынешние протесты — это скоординированный ответ Азербайджана, РФ и Китая Макрону на его поползновения влезть в их внутренние дела, то это можно только приветствовать.

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