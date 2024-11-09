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До 70% коньяка в России оказывается подделкой

1:18
Экономика

По данным ФТС, до 70% коньячной продукции в России оказывается фальсификатом. Эта статистика была представлена начальником Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС Георгием Самосоровым на Российском винодельческом форуме.

До 70% коньяка в России оказывается подделкой
Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Фальсификация коньяка включает замену сырья, отклонения от технологии производства и использование добавок, неприсущих оригинальным коньячным дистиллятам.

Проверки 2024 года показали 59,3% случаев фальсификации, а в 2023 году — 60,2%. Если исключить продукцию добросовестных производителей, процент фальсификата увеличивается до 80,1% в 2024 году и 80,5% в 2023 году, сообщает ТАСС.

ГОСТ, регулирующий производство коньяка, способен выявить только 30% фальсифицированных образцов, что вызывает у ФТС потребность в пересмотре стандартов с учетом их методик. Самосоров уверен, что совершенствование стандартов и усиление контроля помогут бороться с проникновением фальсификата на российский рынок.

Уточнения

Конья́к (фр. cognac) — крепкий алкогольный напиток (разновидность бренди), производимый из определённых сортов винограда по особой технологии во французском департаменте Шаранта (регион Новая Аквитания).

Фальсифика́ция (лат. falsificatio, от итал. falsificare — подделывать) или подделка — поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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