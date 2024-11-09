Приготовить хрустящую картошку фри как в Макдональдс совсем не так сложно, как кажется

Картошка фри — одно из самых популярных блюд в мире, которое любят и взрослые, и дети. Но многие задаются вопросом: как приготовить картошку фри так, чтобы она была хрустящей, вкусной и не вредной для здоровья? В этом рецепте мы расскажем вам, как приготовить картошку фри как в Макдональдсе, следуя пошаговой инструкции и используя доступные ингредиенты.
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Подавайте горячим с любимым соусом и наслаждайтесь вкусом домашней картошки фри.
Картофель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.
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