Приготовить хрустящую картошку фри как в Макдональдс совсем не так сложно, как кажется

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Картошка фри — одно из самых популярных блюд в мире, которое любят и взрослые, и дети. Но многие задаются вопросом: как приготовить картошку фри так, чтобы она была хрустящей, вкусной и не вредной для здоровья? В этом рецепте мы расскажем вам, как приготовить картошку фри как в Макдональдсе, следуя пошаговой инструкции и используя доступные ингредиенты.

Фото: Adobe Stock by M.studio, PDM

Ингредиенты:

картофель — 4-5 штук;

чеснок — 2 зубчика;

паприка молотая — 1 столовая ложка;

соль — 1 столовая ложка;

растительное масло — 3 столовые ложки.

Процесс приготовления:

Очистите картофель от кожуры и нарежьте его соломкой. В отдельной миске смешайте паприку, соль, измельчённый чеснок и растительное масло. Добавьте смесь специй к картофелю и тщательно перемешайте, чтобы равномерно покрыть каждый кусочек. Разогрейте сковороду с большим количеством растительного масла до высокой температуры. Выложите картофель на сковороду в один слой и жарьте около 5 минут, до золотистой корочки. Переверните картофель и жарьте ещё 5 минут, до готовности. Достаньте готовый картофель из сковороды и выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

Подавайте горячим с любимым соусом и наслаждайтесь вкусом домашней картошки фри.

Уточнения

Картофель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

