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Приготовить хрустящую картошку фри как в Макдональдс совсем не так сложно, как кажется

1:26
Еда

Картошка фри — одно из самых популярных блюд в мире, которое любят и взрослые, и дети. Но многие задаются вопросом: как приготовить картошку фри так, чтобы она была хрустящей, вкусной и не вредной для здоровья? В этом рецепте мы расскажем вам, как приготовить картошку фри как в Макдональдсе, следуя пошаговой инструкции и используя доступные ингредиенты.

Приготовить хрустящую картошку фри как в Макдональдс совсем не так сложно, как кажется
Фото: Adobe Stock by M.studio, PDM

Ингредиенты:

  • картофель — 4-5 штук;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • паприка молотая — 1 столовая ложка;
  • соль — 1 столовая ложка;
  • растительное масло — 3 столовые ложки.

Процесс приготовления:

  1. Очистите картофель от кожуры и нарежьте его соломкой.
  2. В отдельной миске смешайте паприку, соль, измельчённый чеснок и растительное масло.
  3. Добавьте смесь специй к картофелю и тщательно перемешайте, чтобы равномерно покрыть каждый кусочек.
  4. Разогрейте сковороду с большим количеством растительного масла до высокой температуры.
  5. Выложите картофель на сковороду в один слой и жарьте около 5 минут, до золотистой корочки.
  6. Переверните картофель и жарьте ещё 5 минут, до готовности.
  7. Достаньте готовый картофель из сковороды и выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

Подавайте горячим с любимым соусом и наслаждайтесь вкусом домашней картошки фри.

Уточнения

Картофель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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