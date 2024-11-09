Восемь стран ЕС хотят усилить давление на Россию с помощью пошлин

Восемь стран Евросоюза — Швеция, Дания, Финляндия, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Польша — обратились в Еврокомиссию с инициативой повысить импортные пошлины на российские товары.
Эта мера, по мнению авторов инициативы, поможет усилить экономическое давление на Россию и оказать поддержку Украине в условиях продолжающегося конфликта. Летом текущего года ЕС уже ввел "запретительные пошлины" на зерновые поставки из России, а сейчас обсуждается возможность распространить этот подход на более широкий перечень российских товаров.
Министр помощи и внешней торговли Швеции Бенджамин Доуса отметил, что усиление пошлин призвано затруднить экспорт российских товаров в Европу и ослабить экономическое положение России. Доуса подчеркнул, что Швеция и ее союзники надеются на поддержку ЕС в вопросе введения дополнительных пошлин, сообщает РБК.
В своей инициативе они указывают на опыт таких стран, как США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, которые уже приняли подобные меры. По мнению министров, такие действия могли бы усилить давление на российскую экономику, способствуя ослаблению ее позиций на международном рынке.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
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