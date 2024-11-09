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Восемь стран ЕС хотят усилить давление на Россию с помощью пошлин

1:22
Экономика

Восемь стран Евросоюза — Швеция, Дания, Финляндия, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Польша — обратились в Еврокомиссию с инициативой повысить импортные пошлины на российские товары.

Восемь стран ЕС хотят усилить давление на Россию с помощью пошлин
Фото: unsplash.com by chuttersnap chuttersnap, PDM

Эта мера, по мнению авторов инициативы, поможет усилить экономическое давление на Россию и оказать поддержку Украине в условиях продолжающегося конфликта. Летом текущего года ЕС уже ввел "запретительные пошлины" на зерновые поставки из России, а сейчас обсуждается возможность распространить этот подход на более широкий перечень российских товаров.

Министр помощи и внешней торговли Швеции Бенджамин Доуса отметил, что усиление пошлин призвано затруднить экспорт российских товаров в Европу и ослабить экономическое положение России. Доуса подчеркнул, что Швеция и ее союзники надеются на поддержку ЕС в вопросе введения дополнительных пошлин, сообщает РБК.

В своей инициативе они указывают на опыт таких стран, как США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, которые уже приняли подобные меры. По мнению министров, такие действия могли бы усилить давление на российскую экономику, способствуя ослаблению ее позиций на международном рынке.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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