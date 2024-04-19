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Андрей Николаев
Азербайджан заподозрил Армению в пакте о военном сотрудничестве с Западом. Ничего хорошего для себя он в этом не видит

Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве

7:34
Мир » Бывший СССР

Азербайджанское информационное агентство Caliber. Az, ссылаясь на свои источники в дипломатических кругах, сообщает, что между Арменией с одной стороны и США и Евросоюзом с другой заключено секретное военное соглашение по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности. Госдепартамент США сразу назвал это сообщение дезинформацией. Руководство Армении тоже выступило с опровержением.

Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Ну а нам придётся поразмышлять над вопросом, а бывает ли дым без огня.

Так из-за чего разгорелся весь сыр-бор?

5 апреля в Брюсселе состоялась встреча премьера-министра Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Согласно официальной информации главной темой обсуждения было развитие экономического сотрудничества Армении с Евросоюзом и США.

И по итогам встречи, как всегда, были объявлены обычные для таких случаев дежурные результаты: Евросоюз и США пообещали развивать экономическое сотрудничество с Арменией. Как гласит официальный пресс-релиз

Стороны будут стремиться расширять партнёрство в таких областях как, например, мобильность, управление, правоохранительная деятельность, торговля, связь, сельское хозяйство, энергетика и технологии. Для поддержки этих ключевых областей Европейский союз и США планируют более тесное сотрудничество с Арменией

И здесь стоить отметить, что до недавнего времени встречи с руководством Армении на европейских площадках в основном касались армяно-азербайджанского урегулирования карабахского вопроса.

Карабах в сентябре 2023 года полностью перешёл под контроль Азербайджана, но остаётся ряд вопросов, которые еще требуют урегулирования, например, демаркация границы.

Ереван — активный сторонник посредничества Евросоюза и США, Баку относится к этому формату сдержанно, но участвует, надеясь на какой-то прогресс. Москва же на все эти переговоры смотрит довольно скептически.

А вот на что Баку смотрит негативно, так это на активные действия Франции в регионе. Макрон действительно весьма активен последнее время. Мы все это видим и слышим. А Армению он, похоже, и вовсе избрал в качестве своей главной сцены. Если конечно не считать Украину. И если бы его активность была направлена в мирное русло…

Но нет, всё чаще мы слышим о том, что Париж развивает военное сотрудничество с Арменией, в частности ведёт поставки военной техники: бронетранспортёров и радиолокационных систем.

Секретный пакт

Азербайджанское руководство видит в этом попытки Франции в частности и Запада в целом сделать из Армении некий военный форпост, плацдарм. И вот на этом сложном противоречивом фоне азербайджанские журналисты обнародовали некий секретный документ, который содержит 20 пунктов.

Вот некоторые из тезисов:

  • специалисты НАТО окажут экспертную помощь в разработке новой военной доктрины Армении с учётом текущей военно-политической ситуации и потенциально прогнозируемых изменений;
  • развитие военного сотрудничества с целью повышения совместимости со стандартами НАТО вплоть до полного перехода на них армянской армии;
  • помощь НАТО в организации обороны и пограничного контроля государственной границы Армении, в особенности с Ираном.

Напомню, что Иран является одной из самых враждебных для Запада стран. Поэтому контроль границы — важный момент создании "забора" вокруг Ирана. Сейчас граница охраняется группой российских погранвойск, но армянское руководство уже начало предпринимать шаги по отказу от услуг России в этом вопросе. В частности, недавно российские пограничники были отстранены от погранконтроля в аэропорту Еревана.

· США планирует направить группу специалистов, которые должны всесторонне изучить работу армянского компонента единой системы ПВО в рамках ОДКБ.

Несмотря на горячие заявления Пашиняна о выходе из ОДКБ, Армения формально всё ещё член этого военного блока. Войска ПВО Армении интегрированы в общую систему ПВО ОДКБ. Отмечу, допуск иностранных специалистов в систему ПВО ОДКБ — это ни что иное как откровенный шпионаж против России и других участников ОДКБ.

  • оказание финансовой помощи в виде грантов и кредитов на обучение и приобретение оборудования для освоения новых военных технологий;
  • участие армии США в совместных учениях с вооружёнными силами Армении;
  • подготовка армянских командных кадров в военно-учебных заведениях США;
  • внедрение практики постоянного консультирования с Евросоюзом и США по вопросам обороны и безопасности;
  • расширение мониторинговой миссии Евросоюза в Армении;
  • Евросоюз окажет помощь в создании оборонной инфраструктуры на границе с Азербайджаном;
  • США и Евросоюз окажут помощь в остановке Армянской (Мецаморской) атомной электростанции, как объекта не соответствующего современным экологическим требованиям.

Вот тезисно основные положения этого документа.

Сразу надо оговориться, что азербайджанские информационщики демонстрируют не копию документа с подписями, а просто распечатку на двух страницах. Что совсем не доказывает его подлинность. Но в то же время это не говорит о том, что такого соглашения не может быть.

Баку попрекает Макрона за колониализм. Не просто так

История знает много случаев различных секретных соглашений, протоколов. Хотя бы тот же пакт Молотова-Риббентропа. В то же время нельзя отрицать вероятность того, что подобный документ может быть составлен специалистом, хорошо разбирающимся в вопросах международного сотрудничества по линии НАТО и Евросоюза. А у Азербайджана, кстати, такое сотрудничество с НАТО тоже налажено.

Хотя в отношениях с США и особенно с Францией в последнее время, как уже выше отмечалось, наметились трения.

Более того, Баку обвиняет Францию в неоколониальных устремлениях на Южном Кавказе. А летом прошлого года азербайджанское руководство даже создало специальный международный проект "Бакинская инициативная группа", направленная на поддержку борьбы народов мира, всё ещё находящихся в колониальной зависимости.

И сейчас уже Франция получает "уколы" от Баку по поводу своих колоний в Мартинике и Новой Каледонии. Сигнал Ильхама Алиева Макрону вполне ясный.

По делам их — узнаем

Но вернёмся к этим 20 пунктам. Понятно, что соглашение с подобным содержанием не может быть заключено публично, так как сразу вызовет негативную реакцию и Азербайджана, и России. С другой стороны, в этих тезисах нет ничего такого необычного. Это типичная практика Евросоюза и США по вмешательству во внутренние дела других стран. А заключены ли подобные договорённости с Арменией, мы скоро узнаем по действиям Еревана.

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы армения франция евросоюз ильхам алиев никол пашинян урсула фон дер ляйен
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