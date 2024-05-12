Прикуси язык и успокойся: сенатор Пушков прокомментировал новые угрозы Макрона в адрес России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал очередной призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Европе быть готовой сдерживать Россию в украинском конфликте.
"Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить", — написал Алексей Пушков в своем Телеграм канале.
Дело в том, что лидер Франции вновь не исключил возможность отправки французских военных на Украину, если Россия продолжит успешное продвижение вперед, и Киевские власти обратятся за помощью. При этом Макрон заявил, что Франция — не держава войны, а держава мира, который тем не менее нужно защищать и выступил с очередной угрозой Москве:
"Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать нашим интересам и нашей собственной безопасности, то мы не исключаем, что вмешаемся"
Как ранее отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Европе понимают, что ситуация стремительно меняется и может привести к полному краху Украины. Поэтому они намеренно повышают градус риторики.
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