Прикуси язык и успокойся: сенатор Пушков прокомментировал новые угрозы Макрона в адрес России

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Пушков посоветовал Макрону "прикусить язык" после слов о планах сдержать Россию

1:06
Политика

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал очередной призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Европе быть готовой сдерживать Россию в украинском конфликте.

Пушков посоветовал Макрону "прикусить язык" после слов о планах сдержать Россию
Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить", — написал Алексей Пушков в своем Телеграм канале.

Дело в том, что лидер Франции вновь не исключил возможность отправки французских военных на Украину, если Россия продолжит успешное продвижение вперед, и Киевские власти обратятся за помощью. При этом Макрон заявил, что Франция — не держава войны, а держава мира, который тем не менее нужно защищать и выступил с очередной угрозой Москве:

"Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать нашим интересам и нашей собственной безопасности, то мы не исключаем, что вмешаемся"

Как ранее отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Европе понимают, что ситуация стремительно меняется и может привести к полному краху Украины. Поэтому они намеренно повышают градус риторики.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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