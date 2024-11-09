На праворульную Lada Riva британцы когда-то положили глаз

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

LADA Riva, получившая популярность в некоторых странах Западной Европы, представляла собой модифицированные версии седанов ВАЗ-2105/ВАЗ-2107 и универсалов ВАЗ-2104 советского производства.

Фото: ru.wikipedia.org is licensed under Free More info

Riva была доступна в двух типах кузова: седан и универсал. Универсал носил название LADA Riva Estate.

Все модели Riva оснащались бензиновыми карбюраторными двигателями объемом 1,2, 1,3, 1,5 и 1,6 литра. Трансмиссия изначально была четырехступенчатой механической, но позже была заменена на пятиступенчатую.

Специально для Великобритании выпускались праворульные версии LADA Riva.

Основным фактором популярности Riva была ее доступная цена. Благодаря этому многие жители Туманного Альбиона могли позволить себе приобрести автомобиль, который был надежным, практичным и неприхотливым в обслуживании.

Уточнения

Седа́н — закрытый кузов легкового автомобиля с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона.

Универса́л (от лат. universalis — «общий») — тип закрытого двухобъёмного грузопассажирского кузова легкового автомобиля. Представляет собой вариант седана с увеличенным багажным отделением и дополнительной подъёмной дверью сзади.

