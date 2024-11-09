Рецепт шурпы из курицы: простой способ приготовить восточный суп

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Шурпа — популярное блюдо восточной кухни, представляющее собой густой, ароматный суп, традиционно готовящийся из баранины. Однако, выйдя за пределы своей исторической родины, шурпа стала адаптироваться, и сегодня её готовят из более привычных для нас видов мяса, таких как курица, говядина и даже свинина. Шурпа из курицы также полюбилась многим за её насыщенный вкус и простоту приготовления.

Фото: flickr.com by Wei-Te Wong, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

Курица — 800 г

Морковь — 1 шт.

Лук — 1-2 шт.

Зелень (петрушка, кинза, укроп) — по вкусу

Соль и перец — по вкусу

Приправа для мяса — по вкусу

Хмели-сунели — 1 ч. л.

Сушеные коренья (петрушка, пастернак, сельдерей) — 1 ч. л.

Картофель — 5 шт.

Чеснок — 1-2 зубчика

Лавровый лист — 1 шт.

Приготовление:

Курицу нарежьте порционными кусочками. По желанию можно слегка обжарить мясо перед добавлением в шурпу. Картофель нарежьте на кусочки, как для супа. Если используете горох, предварительно замочите его — он отлично дополнит картофель. Добавьте в кастрюлю нарезанные лук и морковь (кубиками или кружками), посолите и добавьте сушеные коренья, хмели-сунели и лавровый лист. Перец молотый лучше добавлять в готовое блюдо при подаче.

Залейте водой, чтобы её уровень был на 2-3 см выше мяса и овощей. Для лучшего результата готовьте шурпу в толстостенной посуде, такой как казан или керамический горшок. Если используете керамическую кастрюлю, как я, её нужно ставить в холодную духовку, нагревая до 220°C. Готовьте примерно полтора часа, затем осторожно извлеките кастрюлю из духовки, добавьте зелень и мелко нарезанный чеснок.

Для правильной шурпы важно соблюдать пропорции: на одну порцию должно приходиться около 150 мл жидкости, а остальное — мясо и овощи.

Уточнения

Шурпа́ (шурба - "суп, бульон") — заправочный суп или мясной бульон у тюркских народов и таджиков, получивший распространение на мусульманском Востоке и у народов, соседних с тюрками и таджиками.

