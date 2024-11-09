Рецепт шурпы из курицы: простой способ приготовить восточный суп

Шурпа — популярное блюдо восточной кухни, представляющее собой густой, ароматный суп, традиционно готовящийся из баранины. Однако, выйдя за пределы своей исторической родины, шурпа стала адаптироваться, и сегодня её готовят из более привычных для нас видов мяса, таких как курица, говядина и даже свинина. Шурпа из курицы также полюбилась многим за её насыщенный вкус и простоту приготовления.
Ингредиенты:
Приготовление:
Курицу нарежьте порционными кусочками. По желанию можно слегка обжарить мясо перед добавлением в шурпу. Картофель нарежьте на кусочки, как для супа. Если используете горох, предварительно замочите его — он отлично дополнит картофель. Добавьте в кастрюлю нарезанные лук и морковь (кубиками или кружками), посолите и добавьте сушеные коренья, хмели-сунели и лавровый лист. Перец молотый лучше добавлять в готовое блюдо при подаче.
Залейте водой, чтобы её уровень был на 2-3 см выше мяса и овощей. Для лучшего результата готовьте шурпу в толстостенной посуде, такой как казан или керамический горшок. Если используете керамическую кастрюлю, как я, её нужно ставить в холодную духовку, нагревая до 220°C. Готовьте примерно полтора часа, затем осторожно извлеките кастрюлю из духовки, добавьте зелень и мелко нарезанный чеснок.
Для правильной шурпы важно соблюдать пропорции: на одну порцию должно приходиться около 150 мл жидкости, а остальное — мясо и овощи.
Шурпа́ (шурба - "суп, бульон") — заправочный суп или мясной бульон у тюркских народов и таджиков, получивший распространение на мусульманском Востоке и у народов, соседних с тюрками и таджиками.
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