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Как сделать ремонт, который навсегда останется в моде

1:27
Недвижимость » Ремонт

Каждому хочется, чтобы вложения в ремонт оправдали себя на долгие годы, а обновлённая квартира оставалась стильной и современной, несмотря на прошедшее время.

Как сделать ремонт, который навсегда останется в моде
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Создать такой интерьер, который будет актуален и через десять лет, не так уж сложно, если учитывать несколько важных факторов.

Первое, на что стоит обратить внимание — это тренды. Модные веяния, которые популярны сегодня, могут быстро устареть. Поэтому лучше выбрать спокойные, классические решения, которые не потеряют актуальности с годами.

Модные акценты могут быть интересными, но для долгосрочного эффекта лучше выбирать нейтральные цвета и формы, которые легко адаптируются под любые изменения в интерьере.

Кроме того, важно помнить о качестве материалов. Чтобы интерьер служил долго, стоит выбирать прочные и качественные компоненты. Например, глянцевые и блестящие поверхности могут потерять свою привлекательность через некоторое время, тогда как шероховатые текстуры, наоборот, долго сохраняют свой вид и выглядят актуально.

Особое внимание стоит уделить важным элементам, таким как ванна, полы и двери. Эти вещи сложно заменить, и их качество напрямую влияет на долговечность всего интерьера. На кухне также не стоит экономить на встроенной технике. 

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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