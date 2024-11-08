Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно?

5:37 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Нефть

Небольшая страна Южной Америки Гайана вошла в скромный клуб стран, которые платят гражданам природную ренту*. Чем вызван аттракцион невиданной щедрости?

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Правительство Гайаны с аттракционом невиданной щедрости

Правительство Гайаны предоставит единовременную денежную субсидию в размере 100 тысяч гайанских долларов (около 47 тысяч рублей) всем гражданам в возрасте от 18 лет и старше, и резидентам, и диаспоре, сообщает местная пресса.

Всё это благодаря крупным доходам от продажи нефти. Согласно полугодовому отчёту министерства финансов Гайаны, ожидается, что за год страна получит 2,645 млрд долларов США доходов от продажи нефти, что на 10,3% больше, чем прогнозировалось при подготовке бюджета на 2024 год. Нефтяной дождь пролился на страну после открытия месторождений на шельфе в 2015 году. Обнаруженные запасы сопоставимы с запасами таких стран, как Норвегия, Бразилия и Алжир.

Президент страны Ирфаан Али ранее отменил более 200 налогов и сборов, включая налог на добавленную стоимость (НДС) на воду, электроэнергию и основные продукты питания, акциз на топливо, повысил потолок ипотечных кредитов для малоимущих и отменил налоги на интернет-услуги для бытового и индивидуального пользования. С января 2025 года правительство отменит плату за обучение в Университете Гайаны и во всех государственных и технических учреждениях.

Казалось бы, отличная политика, и сразу хочется сказать, что и российские граждане имеют полное право рассчитывать на реальный доход от реализации национальных природных ресурсов, а не только "олигархи, менеджеры госкомпаний и бюджет".

Где в мире выплачивается гражданам доход от сверхприбылей компаний

Подобные практики выплат природной ренты населению имеют всего несколько государств в мире. В Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), Кувейте и Катаре при рождении каждого ребёнка открывается счёт, на который кладётся сумма в местной валюте до трёх тысяч долларов США. Суммы начисляются ежегодно до достижения 18 лет (тогда же их и можно получить), и к этому возрасту накапливаются суммы, которых хватит, например, на покупку машины или своего небольшого жилья.

Надо отметить, что себестоимость нефти в странах Персидского залива невелика (два доллара на баррель), и на душу населения производство нефти — огромно.

Есть ещё индейцы Аляски в США, которые получают примерно 1200 долларов в год природной ренты. За то, что добывается нефть с земли, которая является их собственностью. Это единственный пример в мире ежегодной выплаты ренты.

Норвегия ничего никому не выплачивает, там сформирован Государственный пенсионный фонд, в котором накапливаются нефтяные деньги, и пенсии там высокие.

Почему природную ренту не платят россиянам

В России, согласно некоторым оценкам, природная рента составляет примерно 1300 долларов (около 100 тысяч рублей) на человека в год — это стоимость всей проданной за год нефти, поделённой между гражданами страны. Если эти деньги выплачивать, то в казну государства не пойдёт ничего, тогда как деньги на добычу и реализацию этих ресурсов государством затрачены, а есть ещё и социальные обязательства. В России есть выплаты из бюджета приличного материнского капитала, и пособий на детей, и система госпенсий.

Кроме того, российское государство тратит большие средства на обеспечение населения водой, теплом, газом, электричеством, ведёт строительство дорог и масштабной инфраструктуры, обеспечивает оборону. Территория РФ несопоставима с территориями упомянутых стран.

Население Гайаны должно сделать выбор в пользу Венесуэлы

Вернёмся к Гайане. В этой стране проживает всего 800 тысяч населения (плюс 400 тысяч в диаспоре), поэтому начислить им сумму от пролившегося нефтяного дождя — не составляет труда.

И всё же причина аттракциона невиданной щедрости вовсе не в душевной доброте правительства и тем более американской Exxon Mobil, которая разрабатывает нефть в этой стране. Причина в территориальном конфликте между Гайаной и Венесуэлой, захватывающем именно нефтеносные регионы и шельф.

Правительство Венесуэлы провело референдум, и венесуэльцы проголосовали за право их страны присоединить две трети Гайаны — провинцию Эссекибо. Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился создать новую провинцию под названием "Гуаяна Эссекибо". И появились данные, что население этих провинций поддерживает Каракас. Но в Венесуэле распределительно-уравнительная система социализма. Никто не даст в руки даже песо.

Человеческая природа такова, что лучше синица в руке, чем журавль в небе, поэтому сделано всё, чтобы гайанцы сделали свой выбор "правильно".

* Природная рента — сверхприбыль, получаемая при использовании ограниченных разнокачественных природных ресурсов и присваиваемая собственниками этих ресурсов.

Уточнения

Природная рента — добавочный доход, получаемый сверх определённой прибыли на затраченные труд и капитал; образование ренты обусловлено более благоприятными условиями, в которых один природопользователь находится перед другим, например, за счёт выявления, разведки и добычи природных ископаемых с лучшими горно-геологическими характеристиками, более высокой продуктивности пластов, местоположения природных ресурсов, лучших климатических условий, более высокого естественного плодородия земли, обладает привилегией и т. д.





Природная рента — добавочный доход, получаемый сверх определённой прибыли на затраченные труд и капитал; образование ренты обусловлено более благоприятными условиями, в которых один природопользователь находится перед другим, например, за счёт выявления, разведки и добычи природных ископаемых с лучшими горно-геологическими характеристиками, более высокой продуктивности пластов, местоположения природных ресурсов, лучших климатических условий, более высокого естественного плодородия земли, обладает привилегией и т. д.





Гайа́на (англ. Guyana [ɡaɪˈænə] /ɡaɪˈænə/), официальное название — Кооперати́вная Респу́блика Гайа́на (англ. Co-operative Republic of Guyana [kəʊˈɒpərətɪv rɪˈpʌblɪk ɒv ɡaɪˈænə]) — государство на северо-востоке Южной Америки. Гайана — единственная континентальная страна Южной Америки, входящая в Содружество наций, единственная на континенте англоязычная страна и единственная континентальная страна Южной Америки, где ни разу не было государственного переворота, а также страна с самым высоким на материке ВВП на душу населения по ППС.



