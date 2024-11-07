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Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет

2:02
Наука

Серия уникальных археологических находок в Гённерсдорфе, Германия, открывает новое представление о древних методах рыболовства.

Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Фото: commons.wikimedia.org by Tony Webster, CC BY-SA 2.0

Исследователи обнаружили на каменных плитах возрастом около 15 800 лет гравюры, изображающие рыбу, попавшую в сети, что может указывать на существование рыболовных технологий гораздо раньше, чем считалось. На этом палеолитическом месте найдено 406 сланцевых плит, из которых на восьми недавно идентифицированы изображения рыб и сетей, что стало возможным благодаря современным методам визуализации, таким как Reflectance Transformation Imaging (RTI). Эта находка, по мнению авторов исследования, является первым подтверждением использования сетей для ловли рыбы в эпоху мадленской культуры, существовавшей около 17 000-12 000 лет назад.

В каждой гравюре рыба изображена в сетчатом окружении, что предполагает, что древние художники стремились передать процесс ловли, а не просто изображение рыбы. Этот минималистичный и абстрактный стиль выделяет рыбные мотивы среди других изображений дикой природы, что, возможно, свидетельствует о более глубоком символическом значении рыболовства для доисторических общин Гённерсдорфа. Обнаруженные останки рыбы также подтверждают, что рыболовство было важной частью их рациона, а сети могли использоваться в периоды массовой миграции рыбы, что делало их идеальным инструментом добычи.

Кроме того, в Гённерсдорфе были найдены резные изображения одетых фигур, указывающие на наличие текстильных технологий в этот период. Вероятно, рыболовные сети изготавливались из растений, таких как молочай или крапива. Эти доказательства позволяют предположить, что производство текстиля и сетей являлось важным элементом мадленской культуры.

Уточнения

Рыболовная сеть — плетённое из нитей орудие лова, или сетное орудие лова, используемое в рыболовстве для добычи рыбы в большом количестве.

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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