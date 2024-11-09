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Чем питаться, чтобы сохранить зубы здоровыми и крепкими

1:22
Здоровье

Сохранить здоровье зубов проще, если организовать сбалансированное питание, обеспечив организм витаминами и минералами. Важно правильно выбирать продукты, чтобы получать необходимые вещества для крепких зубов.

Чем питаться, чтобы сохранить зубы здоровыми и крепкими
Фото: unsplash.com by Lesly B. Juarez, PDM

Для здоровья зубов особенно важны фтор и кальций. Найти их можно в рыбе, грецких орехах, молочных продуктах, сыре, фасоли и зелёных овощах. Полезны также кунжут, миндаль и хлеб из муки грубого помола.

В ежедневный рацион стоит включить бобовые, яйца, мясо и морепродукты, так как они богаты железом и витамином B12, который важен для укрепления костной ткани и общего состояния организма. Витамин С также играет роль в поддержании здоровья десен. Он содержится в цитрусовых, томатах, капусте, смородине и яблоках.

Зубам полезна и твёрдая пища, так как она стимулирует жевательную нагрузку, помогает удалять налёт и массирует десны, улучшая их состояние.

Необходимо помнить, что в полезных для зубов продуктах нет сахара, а чрезмерное употребление соли может вымывать кальций из организма. Также стоит избегать кофеина и алкоголя, которые негативно сказываются на здоровье зубов и десен.

Уточнения

Зуб - костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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