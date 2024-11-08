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Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота

1:07
Зоосфера

По его мнению, питание должно быть двукратным — это минимум. При этом корм не должен быть постоянно в доступе. Например, у кастрированных животных улучшается аппетит. Такие животные постоянно испытывают потребность поесть.

Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Таким образом, у основной массы животных развивается ожирение. Ожирение — первый звонок к тому, что у животного начнет развиваться сахарный диабет. И, в конечном итоге, животное начинает страдать диабетом — серьезная патология, которая тяжело поддается лечению.

Специалист также отметил, что надо подобрать корм, подходящий коту, чтобы избежать проблем с ЖКТ. Подбор корма для кота лучше производить у ветеринарного врача, который наблюдает за котом, если он компетентен этим делом заниматься. Каждая порода имеет свои особенности в кормлении.

Подбор корма также зависит от породы животного. Сфинксы, персы, британцы, шотландцы — это основные породы, которые в России живут в семьях.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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