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Рассказываем, как черенковать фикус: это легко, если следовать нашим советам

3:34
Садоводство » Комнатные цветы

Фикус — это популярное комнатное растение, которое не только украшает вашу обстановку, но и легко поддается размножению. Черенкование фикуса — это простой и эффективный способ получить новые растения. 

Рассказываем, как черенковать фикус: это легко, если следовать нашим советам
Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, CC BY 3.0

Выбор подходящего времени

Лучшее время для черенкования фикуса — весна или начало лета, когда растение активно растет. В этот период укоренение проходит быстрее и успешнее.

Подготовка инструментов и материалов

Для успешного укоренения вам понадобятся:

  • Острый, чистый нож или секатор
  • Горшок с дренажными отверстиями
  • Универсальный грунт или специальный субстрат для укоренения
  • Полиэтиленовый пакет или прозрачная пленка (для поддержания влажности)
  • Корнеобразователь (по желанию)

Выбор черенков

Выбирайте здоровые и сильные побеги фикуса. Лучшие черенки — это молодые, но уже развившиеся побеги длиной 10-15 см с несколькими листьями на них.

Заготовка черенков

  1. Срезка: аккуратно срежьте выбранные черенки под углом 45 градусов. Это поможет улучшить поглощение влаги и питательных веществ.
  2. Удаление листьев: удалите нижние листья с черенка, оставив 2-3 верхних листа, чтобы избежать излишнего испарения влаги.
  3. Корнеобразователь (по желанию): если вы хотите ускорить процесс укоренения, можно обмакнуть срезанные концы черенков в корнеобразователь.

Посадка черенков

  1. Подготовка горшка: заполните горшок влажным универсальным грунтом или специальным субстратом для укоренения. Убедитесь, что грунт хорошо дренируется.
  2. Посадка черенков: сделайте небольшое углубление в грунте и аккуратно вставьте черенки, углубив их на 5-7 см, затем слегка уплотните почву вокруг.

Условия укоренения

  1. Полив: обильно полейте грунт сразу после посадки, но избегайте застоя воды.
  2. Создание парника: накройте горшок полиэтиленовым пакетом или пленкой, чтобы создать парниковый эффект. Будьте осторожны, чтобы пленка не касалась листьев.
  3. Температура и свет: поставьте горшок в теплое место с ярким но рассеянным светом. Избегайте прямых солнечных лучей, которые могут перегреть растения.

Уход за черенками

  1. Увлажнение: регулярно проверяйте уровень влажности в грунте. Поддерживайте его в слегка влажном состоянии, не допускайте пересыхания.
  2. Проветривание: каждые несколько дней снимайте пленку на несколько минут для проветривания, чтобы предотвратить развитие плесени и грибков.

Укоренение

Через 4-6 недель вы должны заметить, что черенки начали укореняться. Об этом свидетельствует появление новых листьев и активный рост. Как только у черенков появится корневая система, вы можете убрать пленку или пакет.

Пересадка

Когда корни достаточно развиты (примерно 5-7 см), их можно пересадить в отдельные горшки с обычным комнатным грунтом для комнатных растений.

Черенкование фикуса — это простой и увлекательный процесс, который позволяет вам получать новые растения с минимальными затратами. Следуя этому пошаговому руководству, вы сможете легко размножить фикус и наслаждаться его красотой в вашем доме. Удачи в ваших садоводческих начинаниях!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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