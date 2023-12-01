В Польше заявили, что Франция открыла ящик Пандоры

Заявление французского президента Эммануэля Макрона о статусе острова Корсика открыло ящик Пандоры, утверждает Аманда Дзюбинская, автор Польского института международных отношений (PISM). В своем новом материале политолог раскрывает причины одного из главных для Парижа территориальных вопросов и предполагает возможные пути разрешения конфликтной ситуации. Pravda.Ru публикует перевод материала PISM.

Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

В конце сентября Эммануэль Макрон посетил Корсику. В своей речи перед корсиканским собранием в Аяччо президент Франции высказался за большую автономию и включение ее особенностей во французскую конституцию. Таким образом правительство ищет выход из политического кризиса, обостряющегося на острове уже больше года. Заявления Макрона являются частью более широкой дискуссии о необходимых конституционных изменениях во Франции и направлениях действий правительства в отношении территорий за пределами материковой Франции.

За три недели до президентских выборов во Франции 2022 года на Корсике вспыхнула волна беспорядков и протестов после смерти сепаратиста Ивана Колонны, приговоренного к пожизненному заключению за убийство префекта в 1998 году. Смертельно ранен своим товарищем по заключению, Колонна рассматривалась как символ корсиканского сепаратизма и борьбы за независимость острова. Затем вопрос статуса Корсики снова стал частью общественных дебатов во Франции. В ответ на рост напряженности на острове и массовые антиправительственные выступления, в ходе которых центральные власти обвинялись в том числе в недостаточной защите Колонны, министр внутренних дел анонсировал переговоры с представителями Корсики относительно изменения статуса острова. На Корсике регулярно происходят сепаратистские инциденты, подогревающие антиправительственные настроения в обществе. Хотя переговоры не привели к консенсусу, речь Макрона в Аяччо открыла новый политический этап в отношении Корсики.

Статус и политическая ситуация Корсики

Остров был включен в состав Франции лишь в конце 18 века. Корсиканцы говорят на своем родном языке и имеют сильное чувство культурной самобытности. Корсика — сообщество с особым статусом в соответствии со статьей 72 Конституции Франции. Его институциональная специфика состоит из Корсиканской Ассамблеи, Исполнительного совета Корсики и экономического, социального, экологического и культурного совета Корсики. Общественные органы обладают полномочиями, в том числе в сфере образования, культуры, спорта, туризма и защиты окружающей среды.

За последние два десятилетия возросла поддержка корсиканских националистических партий. Частично это связано с экономическими трудностями и ростом цен на недвижимость, вызванным приезжими из-за пределов острова. На региональных выборах 2021 года 32 из 63 мест в Ассамблее Корсики получила партия Фему, корсиканская партия, выступающая за расширение автономии. На политической сцене есть также группы, выдвигающие требования независимости, такие как Partitu di a Nazione Corsa и Corsica Libera (всего 7 мест) и Core in Fronte (всего 6 мест).

На Корсике дестабилизация внутренней ситуации ускоряется. Помимо публичных протестов, активны также несколько агрессивных националистических организаций. Среди них, и одним из наиболее активных, является Фронт национального освобождения Корсики (ФНОК), который, среди прочего, признался в совершении 17 нападений на остров в период с апреля 2022 года по март 2023 года, в основном на виллы и жилые дома. ФНОК критикует местные власти за отсутствие контроля над политическими вопросами на острове, особенно в отношении выдачи разрешений на строительство людям из-за пределов острова, что они воспринимают как колонизацию поселенцев. Он считает отношение корсиканских политиков к центральной власти недостаточно решительным в вопросе независимости. ФНОК совершил аналогичные нападения в октябре этого года под лозунгом отсутствия общего будущего между Корсикой и Францией. ФНОК отвергает планы децентрализации: его цель — независимость.

Переговоры с французским правительством и требования корсиканцев

Переговоры с корсиканскими политиками о будущем острова, начавшиеся в прошлом году, зашли в тупик. Это связано с разными взглядами на его статус, поскольку Ассамблея Корсики не согласовала ни одного проекта автономии. В одном из предложений левые националисты призывают к юридическому признанию "корсиканской нации", официальному статусу корсиканского языка и признанию связи между корсиканской нацией и ее землей путем введения статуса резидента, который призван ограничить право приобретения недвижимости на острове. Также предполагается, что соглашение будет вынесено на референдум на Корсике и станет отдельной главой французской конституции, гарантирующей автономию. Второй текст, предложенный правой, менее радикальной оппозицией, предполагает адаптацию французского законодательства к специфике Корсики и введение автономного управления образованием, здравоохранением и налоговой политикой.

Макрон хочет, чтобы институциональные изменения произошли в рамках присоединения Корсики к республике, и не согласен создавать две категории граждан. Подход президента предвещает менее радикальное направление институциональных изменений. Макрон заявил в Аяччо, что хочет достичь соглашения с корсиканскими партиями в течение следующих шести месяцев, чтобы предложения по изменению конституции могли быть затем представлены Национальному собранию и Сенату. По мнению председателя Исполнительного совета Корсики Жиля Симеони, представляющего партию Femu a Corsica, позиция президента дает шанс выйти из политического тупика.

Статус заморских территорий

Вопрос о статусе Корсики оживил дискуссии об институциональных изменениях заморских территорий среди их представителей (это касается ряда территорий, расположенных в Индийском, Атлантическом и Тихом океанах, на которых проживает более 2 млн человек). В основе этих дискуссий лежат существенные различия в развитии между заморскими территориями и Францией. Проблема касается, среди прочего, общего уровня жизни, более высоких цен на продукты питания, а также плохого образования и инфраструктуры. Характер связей с метрополией Францией ограничивает их экономическое, промышленное и социальное развитие. Местные политики также призывают к более широкому доступу к региональной среде.

По случаю 65-летия принятия Конституции Пятой республики в октябре этого года Макрон заявил о необходимости ее изменения. Его предложения включали расширение масштабов референдума и необходимость "лучшего конституционного признания" заморских территорий. Макрон дал понять о своей готовности перестроить "всю территориальную архитектуру" Франции, имея в виду процесс децентрализации и расширения полномочий местных властей. Территории регулярно требуют отмены конституционного различия, согласно которому некоторые из них по существу юридически связаны с Митрополитом, а другие регулируются их органическими законами. Одно из требований зарубежных сообществ — предоставить каждой территории статус в соответствии с выбранной ею степенью автономии и изменить слишком жесткие условия институциональной эволюции.

Выводы и перспективы

Отсутствие согласия относительно направления институциональной эволюции приведет к усилению напряженности на Корсике в ближайшие месяцы. Безопасность местного населения и организаций, работающих на острове, таких как банки и страховые компании, окажется под угрозой. На них могут нападать под предлогом борьбы с компаниями и учреждениями, поддерживающими продажу земли. Крайне важно будет уточнить объем автономии, приемлемой для центральных властей. Введение статуса резидента может привести к дискриминации некоторых французских граждан, проживающих на острове, а юридическое приравнивание корсиканского языка к французскому сделает работу всех госслужащих сложной или даже невозможной. Корсика, вероятно, получит дополнительные регулирующие полномочия в определенных областях в соответствии с поручением парламента издавать нормативные акты более низкого уровня в качестве закона. Будущее проекта автономии будет зависеть от способности президента убедить правые партии в Национальной ассамблее в необходимости конституционного регулирования статуса острова и выгодах стабилизации ситуации на Корсике.

Развитие ситуации может повлиять на политику властей в отношении заморских территорий. Внесение ряда изменений в конституцию Пятой республики является одним из важнейших предположений политики Макрона во время его второго срока. Регулирование институционального положения заморских территорий в конституции будет повторяться и в последующих избирательных кампаниях. Их развитие жизненно важно для поддержания территориальной целостности Франции. Это повлияет на подход ЕС к самым отдаленным регионам (включая Гваделупу, Французскую Гвиану, Реюньон, Мартинику, Майотту и Сен-Мартен), а также заморским странам и территориям ЕС (имеющим конституционные связи с Данией, Францией и Нидерландами). Важным моментом в переговорах станет статус Новой Каледонии, которая сильно стремится к независимости и имеет стратегическое значение для французского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.