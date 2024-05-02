Стало известно, почему пожилые медленно двигаются

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Медлительность пожилых обусловлена повышенным расходом калорий

1:19
Наука

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере (США) выявили, что мышцы старших людей расходуют больше калорий при движении по сравнению с мышцами молодежи, что объясняет их более медленные движения. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Neuroscience (JNeuroscience).

Медлительность пожилых обусловлена повышенным расходом калорий
Фото: 500px.com by Richard Kardhordó is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

В эксперименте участвовали более 80 человек молодого (от 18 до 35 лет) и пожилого (от 66 до 87 лет) возраста. Испытуемым предложили простую задачу: переместить курсор на экране в указанное место с помощью специального джойстика, требующего значительных усилий для управления.

Анализируя скорость реакции и затраченную энергию во время испытания, исследователи обнаружили, что пожилым участникам требовалось больше энергии для управления джойстиком, чем молодым.

На втором этапе испытуемым сообщили, что они получат вознаграждение за улучшение своих навыков. В результате обе группы ускорили управление курсором на 5%.

Однако молодые участники улучшили скорость движения руки, в то время как пожилые стали быстрее реагировать, начиная движение к цели немного раньше.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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