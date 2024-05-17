Это обязательно знать, если вы любите носить кошку на руках: не совершайте ошибок
Эксперты рассказали, как носить кошку на руках
0:56
Если ваша кошка неохотно остаётся на ваших руках, возможно, вы делаете что-то не так. Вот несколько советов для владельцев, которые хотят научиться правильно обращаться с кошкой на руках.
Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ключевые правила поднятия кошки на руки:
- Никогда не заставляйте кошку сидеть на руках, если она этого не желает.
- Поднимайте вашего питомца аккуратно, чтобы не вызвать у него дискомфорт или страх.
- Избегайте поднимать кошку за шкирку, так как это может привести к травме шейных позвонков.
- Не прижимайте кошку слишком крепко к себе, так как это может ей не понравиться.
- Воздержитесь от прикосновений к хвосту, задним лапам и животу кошки, а также от глажения против шерсти.
- Если кошка показывает, что ей хочется спуститься, не заставляйте её оставаться у вас дольше, чем она хочет.
- Аккуратно опускайте кошку на землю, не допуская грубых движений или бросания.
Новости о животных
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru