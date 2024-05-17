Это обязательно знать, если вы любите носить кошку на руках: не совершайте ошибок

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0:56
Зоосфера » Кошки

Если ваша кошка неохотно остаётся на ваших руках, возможно, вы делаете что-то не так. Вот несколько советов для владельцев, которые хотят научиться правильно обращаться с кошкой на руках.

Эксперты рассказали, как носить кошку на руках
Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ключевые правила поднятия кошки на руки:

  • Никогда не заставляйте кошку сидеть на руках, если она этого не желает.
  • Поднимайте вашего питомца аккуратно, чтобы не вызвать у него дискомфорт или страх.
  • Избегайте поднимать кошку за шкирку, так как это может привести к травме шейных позвонков.
  • Не прижимайте кошку слишком крепко к себе, так как это может ей не понравиться.
  • Воздержитесь от прикосновений к хвосту, задним лапам и животу кошки, а также от глажения против шерсти.
  • Если кошка показывает, что ей хочется спуститься, не заставляйте её оставаться у вас дольше, чем она хочет.
  • Аккуратно опускайте кошку на землю, не допуская грубых движений или бросания.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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