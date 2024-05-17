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Как различать агрессию собаки — поможет правильно среагировать в определенной ситуации

Кинологи рассказали, как различать агрессию собаки

1:49
Зоосфера » Собаки

В прошлом агрессивные собаки были высоко оценены их хозяевами, так как могли отпугивать нежеланные посещения, защищая дом и территорию. Однако с течением времени общество стало предъявлять к животным более высокие требования, и владельцы агрессивных питомцев столкнулись с сложностями.

Кинологи рассказали, как различать агрессию собаки
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Не вся агрессия у собак трудно поддается корректировке. Иногда достаточно уделить животному больше внимания, чтобы решить проблему.

Существуют различные виды агрессии:

  • Защита еды: такое поведение типично для собак, которые социализировались поздно. Они воспринимают любого, кто приближается к их еде, как конкурента. Рекомендуется с раннего возраста прививать собаке здоровое отношение к пище и не игнорировать агрессию по отношению к членам семьи.
  • Агрессия во время игры: в играх с сородичами собаки могут лаять, рычать и слегка кусать друг друга. Обычно это не приводит к серьезным травмам. Если агрессия направлена на владельца, следует прекратить игру и разобраться в причинах.
  • Защита себя и семьи: для большинства собак естественно защищать себя и свою "стаю". Обычно это выражается в рычании или лае, и чтобы снизить риск нападения, важно научить собаку командам запрета.
  • Страх: собаки серьезных пород могут проявлять агрессию, скрывая свой страх.
  • Инстинкты: несмотря на социализацию, инстинкты могут пробуждаться, особенно если рядом кто-то бежит, что воспринимается как сигнал к охоте. Важно регулярно тренировать послушание.

Эти знания помогают понять и управлять агрессивным поведением собак, обеспечивая гармонию и безопасность в отношениях между животными и людьми.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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