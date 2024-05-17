Постройневшая певица Анна Нетребко показала шикарные ноги в коротких шортиках

Оперная дива Анна Нетребко порадовала поклонников снимками, на которых видно её шикарную фигуру.
Анна Нетребко разместила в "Инстаграм"* фото в маечке на тонких бретелях и в коротеньких шортиках. В такой одежде хорошо видно, что певица очень скинула в весе. Особенно обращают на себя внимание стройные ноги звезды.
Плюсом к снимкам Анна показала видео в обнимку с сыном Тьяго.
"Лучший парень на деревне, мама и Тиша", — подписала кадры Нетребко.
Подписчики восхитились стройной фигурой знаменитости мирового уровня.
"У меня один вопрос, как вы так похудели?" Вы просто красавица";
"Анна, вы всё моложе и моложе";
"У вас очаровательные ножки, но в Дубае ходить в трусиках как-то не принято", — писали фолловеры под постом певицы.
Ранее Анна Нетребко поздравила мужа, азербайджанского оперного певца Юсифа Айвазова, с днём рождения.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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