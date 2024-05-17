Постройневшая певица Анна Нетребко показала шикарные ноги в коротких шортиках

Певица Анна Нетребко показала стройную фигуру и ноги от ушей

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Оперная дива Анна Нетребко порадовала поклонников снимками, на которых видно её шикарную фигуру.

Фото: https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago by Инстаграм Анны Нетребко is licensed under public doman

Анна Нетребко разместила в "Инстаграм"* фото в маечке на тонких бретелях и в коротеньких шортиках. В такой одежде хорошо видно, что певица очень скинула в весе. Особенно обращают на себя внимание стройные ноги звезды.

Плюсом к снимкам Анна показала видео в обнимку с сыном Тьяго.

"Лучший парень на деревне, мама и Тиша", — подписала кадры Нетребко.

Подписчики восхитились стройной фигурой знаменитости мирового уровня.

"У меня один вопрос, как вы так похудели?" Вы просто красавица"; "Анна, вы всё моложе и моложе"; "У вас очаровательные ножки, но в Дубае ходить в трусиках как-то не принято", — писали фолловеры под постом певицы.

Ранее Анна Нетребко поздравила мужа, азербайджанского оперного певца Юсифа Айвазова, с днём рождения.

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