Под Новосибирском до 2028 года появится завод кормов для рыб

Под Новосибирском построят завод по производству экструдированных кормов для аквакультуры. Строительством займётся ООО НПК "Акватех". Сообщается, что объём вложений в данный проект составит 2,2 миллиарда рублей. О планах по строительству завода рассказал глава отдела водных биологических ресурсов министерства сельского хозяйства Сергей Данильченко.
Известно, что на первых порах ежегодная мощность завода составит 28 тысяч тонн выпускаемой продукции. Сам завод будет расположен в Берёзовском сельсовете Новосибирского района. Срок завершения строительства завода — 2028 год.
Также в регионе, в Барабинске, построят цех ООО "Сибирский рыбный дом". В нём будут перерабатывать местную рыбу, 9 тонн в сутки. Цех, кстати, готов на 80%. Сергей Данильченко отметил, что все эти объекты очень важны для рыбной отрасли Новосибирска. Он отметил, что ежегодно из области экспортируется около 600 тонн рыбной продукции в европейские страны. Покупателем является и Китай, в КНР в 2023 году регион отправил 34 тонны рыбы.
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