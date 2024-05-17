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Под Новосибирском до 2028 года появится завод кормов для рыб

В Новосибирской области построят завод кормов для аквакультуры

1:22
Недвижимость

Под Новосибирском построят завод по производству экструдированных кормов для аквакультуры. Строительством займётся ООО НПК "Акватех". Сообщается, что объём вложений в данный проект составит 2,2 миллиарда рублей. О планах по строительству завода рассказал глава отдела водных биологических ресурсов министерства сельского хозяйства Сергей Данильченко.

В Новосибирской области построят завод кормов для аквакультуры
Фото: www.flickr.com by USFWSmidwest is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Известно, что на первых порах ежегодная мощность завода составит 28 тысяч тонн выпускаемой продукции. Сам завод будет расположен в Берёзовском сельсовете Новосибирского района. Срок завершения строительства завода — 2028 год.

Также в регионе, в Барабинске, построят цех ООО "Сибирский рыбный дом". В нём будут перерабатывать местную рыбу, 9 тонн в сутки. Цех, кстати, готов на 80%. Сергей Данильченко отметил, что все эти объекты очень важны для рыбной отрасли Новосибирска. Он отметил, что ежегодно из области экспортируется около 600 тонн рыбной продукции в европейские страны. Покупателем является и Китай, в КНР в 2023 году регион отправил 34 тонны рыбы.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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